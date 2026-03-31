Las ciudades defienden su espacio fiscal

Fuerte reclamo por recursos de los intendentes a la administración Milei

Rechazo a la descalificación como "degenerados fiscales". Reclamos por gastos oncológicos o en discapacidad que asumen por ausencia de la Casa Rosada. Pedido de audiencia a Santilli y presión para que se repartan ATN y se invierta el Impuesto a los Combustibles.