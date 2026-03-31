"Nos hiere en un montón de circunstancias que se hable de cómo administramos, sin conocer la realidad de los gobiernos locales. Esto lo hemos charlado mucho entre los intendentes. Cuando se habla de carga impositiva que en todo caso tienen los argentinos no es ni de las provincias ni de los municipios, sino que tiene otro origen: nacional".
Fuerte reclamo por recursos de los intendentes a la administración Milei
Rechazo a la descalificación como "degenerados fiscales". Reclamos por gastos oncológicos o en discapacidad que asumen por ausencia de la Casa Rosada. Pedido de audiencia a Santilli y presión para que se repartan ATN y se invierta el Impuesto a los Combustibles.
Ante 15 intendentes de distintas ciudades del país -entre ellos los de Santa Fe y Rosario- la anfitriona paranaense Rosario Romero abrió en la mañana del martes, una nueva reunión del naciente Consejo Federal de Intendentes, una organización institucional que carece de institucionalidad, que cuenta con figuras de distintos signos políticas, que sale a dar batalla política y mediática contra las políticas de recortes nacionales de la administración Milei.
El intendente de la capital cordobesa, el también justicialista Daniel Passerini, fue más allá al acusar el "estado de confrontación, el nivel de deshumanización que surge a partir de muchas decisiones que a lo largo de estos 2 años y 3 meses podemos ya evaluar como negativas, de desfinanciar todos los sistemas públicos de salud, de retirar los recursos, por ejemplo, de obras sociales como el PAMI en cada uno de los pueblos y ciudades.
"Sé que todos hemos tenido que incrementar partidas en materia de salud, en materia de ayuda social, en materia de protección a la comunidad. Ni hablar en cuestiones educativas, en lo que tiene que ver con apoyo escolar, maestros y maestras integradoras que dejaron de recibir el fondo incentivo docente y un montón de cuestiones que gobernadores e intendentes no podemos dejar de sostener", definió el mediterráneo.
Junto al río Paraná, el Consejo Federal de Intendentes denunció con un fuerte documento la crisis financiera en los municipios debido al "retiro de responsabilidades (se llegó a hablar de abandono) del Estado nacional". El mediterráneo fue diplomático y no quiso usar palabras hirientes; varios de sus colegas rechazaron el mote de "degenerados fiscales" por el cobro de tasas que son una mínima parte de la carga fiscal que cobra Nación en las ciudades.
Al Congreso y con Santilli
Los jefes políticos de casi treinta ciudades -sumando a los que siguieron el encuentro de manera virtual- acordaron llevar sus reclamos a las dos Cámaras del Congreso, y pedir una audiencia al ministro del Interior, Diego Santilli. Carolina Basualdo, la diputada nacional que preside la comisión de Asuntos Municipales de la Cámara Baja, asistió a la "Sala Mayo", junto al Paraná, al pie del Parque Urquiza, donde se desarrollaron las deliberaciones.
El documento sostiene que los gobiernos locales deben absorber los costos de salud, transporte y asistencia social, a pesar de que la Nación retiene la mayoría de los recursos tributarios.
Ante la caída de la coparticipación federal (del orden del 10%) y el aumento de la demanda social, los intendentes exigen un nuevo esquema de federalismo fiscal que garantice una distribución de fondos más justa.
Se propone específicamente reformular el reparto del impuesto a los combustibles y de los Aportes del Tesoro Nacional para sostener los servicios básicos. En última instancia, el texto reafirma el compromiso de las ciudades con sus vecinos frente al abandono de las obligaciones por parte de la administración central.
Con las cuentas de Javkin
Passerini destacó el aporte que el rosarino Pablo Javkin realizó al Cofein en su reunión de Tucumán, a principios de mayo del 2025, con un estudio fiscal. "Nosotros estamos en el 7% de recepción sobre los fondos que la ciudad aporta específicamente en tres niveles: IVA, Ganancias e Impuesto a los combustibles.
"Si Nación nos da el 13%, podríamos eliminar el DREI", desafió el intendente de la ciudad del sur santafesino. "Puntualmente, los municipios pagamos 10,5% de IVA sin poder descargar. Nación se lleva el Iva de los gastos públicos y de los medicamentos oncológicos que compramos porque Nación no lo hace. Se lleva el IVA de las prótesis que compramos porque Nación no paga", puntualizó.
El platense Julio Alak puso presencia bonaerense "fuerte" en el Cofein y una firmeza más moderada a la "revitalización" del municipalismo. Para el profesor de derecho constitucional, las herramientas del movimiento son el artículo 123 de la Constitución Nacional y la ley 24.708.
Recordó que el gobierno central se lleva 78% de la coparticipación, las provincias 19% y 2.304 municipios el 3%. Señaló que son la primera línea de atención a los ciudadanos y "lo hacemos con los bolsillos flacos".
En esa línea, Ulpino Suárez (UCR-Mendoza) bregó por una nueva coparticipación que ponga en línea los recursos con las responsabilidades. Y la tucumana Rosanna Chahla propuso que el Cofein genere un cuerpo de especialistas en derecho para que eventualmente reclamen ante la justicia por lo que les corresponde.