Michlig, Scaglia y Blanco hablaron en la previa de la apertura judicial de Santa Fe

Este jueves se lleva a cabo la apertura del año judicial de la provincia de Santa Fe y diferentes miembros de la política provincial brindaron declaraciones en los minutos previos al acto.
Minutos antes del acto oficial de la Corte Suprema de Justicia, los legisladores de Unidos dialogaron con CyD Litoral.
La lista de presentes no sólo contó con la obligada figura de los ministros de la Corte Suprema de Justicia santafesina y el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, sino también representantes del oficialismo.
Felipe Michlig, presidente del Senado de Santa Fe, valoró la importancia del acto y la formalidad del discurso a cargo del presidente del tribunal supremo, Rafael Gutiérrez.
Michlig indicó que se encuentra “con expectativas para que podamos seguir mejorando el sistema de administración de justicia y y acercar la justicia a lo justiciable. Lograr un poder judicial que sea más cercano a la gente, pero también con menores costos como lo que estamos buscando incluso de la política”.
Sobre el futuro de la justicia, declaró que será “totalmente renovada porque estas transformaciones que está llevando adelante y que propone el gobierno provincial que lidera el gobernador Maximiliano Pullaro es un histórico recambio”.
En relación a la cobertura de vacantes, Michlig aseguró que se dará “a través del diálogo”.
La legisladora nacional y ex gobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, también habló sobre el camino de la justicia: “Espero que pongamos a la justicia cerca de la gente y que sobre todas las cosas nos animemos a hacer la reforma profunda que que requiere y y avanzar hacia un camino de una justicia que que tiene que ser más acorde al tiempo y a la época que nos toca vivir”.
Sobre la transición del tribunal, Scaglia manifestó: “La Constitución lo establece y juraron por esa Constitución, así que yo tengo mucho respeto y siempre digo que hay que irse por la puerta grande de las instituciones”.
Joaquín Blanco, diputado de la provincia de Santa Fe, afirmó que este jueves se puede dar media sanción a la Ley Orgánica de Municipios en la Legislatura.
Blanco dijo que “ese trabajo se va a condensar hoy (jueves)” y agregó: “Estamos trabajando unos 115 artículos, es una ley muy importante y espero que demos un primer paso en el Senado, realmente sería algo estupendo”.