Falistocco pidió "compromiso y honestidad" en el inicio del año judicial de Santa Fe
Durante el acto de apertura, el ministro de la Corte Suprema de Santa Fe reflexionó sobre los desafíos del sistema judicial, destacó los avances en modernización y remarcó la importancia de fortalecer el servicio para la ciudadanía.
Falistocco reflexionó sobre los desafíos actuales del Poder Judicial. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
Con un acto institucional se dio inicio al nuevo año judicial en la provincia. En diálogo con CyD Litoral, el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Roberto Falistocco, reflexionó sobre el presente y el futuro del Poder Judicial, destacó los cambios impulsados en los últimos años y remarcó la importancia del compromiso de quienes integran el sistema.
El magistrado también se refirió a los desafíos que enfrenta la Justicia y a la necesidad de continuar acercando el servicio a la ciudadanía, destacando que quienes se incorporan al sistema judicial deben asumir el rol con responsabilidad y compromiso. “Espero que siempre sea para beneficio del Poder Judicial. Deben tener la suficiente honestidad, por eso han sido elegidos, expresó.
En esa línea, sostuvo que cualquier persona que se sume al trabajo institucional debe hacerlo con la intención de fortalecer el sistema. “Todo el que venga para trabajar por el Poder Judicial, para mejorarlo en un poder tan importante como este, uno siempre aspira a que le vaya bien”, afirmó.
El ministro también resaltó los valores que considera fundamentales para ejercer la función judicial. “En la vida lo que vale es la palabra”, subrayó. Y agregó: “Lo que se le puede pedir a cualquier juez es edad, entrega, amor por lo que hace, capacitación, todo lo que se puede pedir a un juez en cualquier orden de la vida”.
Una etapa decambios ymodernización
Falistocco destacó que el Poder Judicial viene atravesando un proceso de transformación que incluye avances tecnológicos y nuevas herramientas de gestión.
Según explicó, uno de los cambios más significativos fue el proceso de digitalización que se aceleró durante la pandemia. “Fue un cambio sustancial”, indicó.
Los ministros de la Corte Suprema y el gobernador Pullaro. Crédito: Carolina Niklison.
En ese sentido, mencionó cómo la tecnología modificó la dinámica de trabajo en los tribunales. “Poder entrar con un escrito caminando por la Plaza Navona de Italia o leer lo que la otra parte presentó me parece un cambio muy importante”, señaló.
También destacó la capacitación permanente de los magistrados y el uso de nuevas herramientas tecnológicas. “Los jueces se han ido capacitando permanentemente y hemos facilitado ahora el trabajo con la inteligencia artificial”, explicó. Para el ministro, estas transformaciones marcan un camino que debe continuar en los próximos años. “Estamos en el buen camino”, afirmó.
Una justicia más cercana a la sociedad
El magistrado también reflexionó sobre las críticas que suelen surgir respecto a la distancia entre la Justicia y la ciudadanía, así como las demoras en los procesos judiciales.
Según explicó, esa percepción se repite en distintos países y responde en parte a la creciente demanda social de intervención judicial. “Eso pasa en el mundo y siempre va a ser un valor insatisfecho para la gente”, sostuvo.
Para Falistocco, el rol de los jueces se amplió con el tiempo y hoy abarca conflictos muy diversos. “El juez se ha convertido en un ingeniero social, permanentemente arreglando conflictos, desde lo más pequeño hasta cuestiones de enorme impacto”, afirmó.
En ese contexto, mencionó que actualmente la Justicia aborda temas cada vez más variados, como el derecho del consumidor, el medio ambiente o la violencia de género. “Sobre esos temas los jueces están dando respuesta”, indicó.
Una despedida en plenitud
Con 35 años de trayectoria dentro de la Corte, Falistocco también dejó una reflexión personal sobre el momento que atraviesa en su carrera. “Más allá de lo legal, yo siento que a nivel personal estoy bien. Me voy en un momento en que me siento pleno”, expresó.
En ese sentido, consideró que retirarse en una etapa de equilibrio personal es lo más adecuado. “En la vida no hay que retirarse cuando te tienen que llevar porque no podés caminar. Me voy pleno”, concluyó.