El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, afirma que su principal objetivo es trabajar día a día, para resolver los problemas de los santafesinos y para ello debe dejar "la ideología afuera", de allí la insistencia en estar arriba de temas de gestión, especialmente en áreas como seguridad, educación, salud y obra pública.
Pullaro arriba de la gestión y lejos de la rosca política
El gobernador dice hacer seguimiento diario a temas como seguridad, educación, salud y obras públicas. Los temas vinculados a la política en manos del ministro de Gobierno y cuando tiene repercusión legislativa se suma el senador Michlig.
Tarde de jueves y en el Salón Blanco, el gobernador se sienta con cuatro periodistas -entre ellos El Litoral- para hablar a agenda abierta durante una hora que se transforman en hora y media. Sin apuros, con un ping pong de lado a lado. El requisito es a los 30 minutos parar la charla para observar el teléfono celular y saber si hay que responder algo con urgencia.
A esa hora la Legislatura termina de sancionar la Ley de Municipalidades pero Pullaro se muestra ajeno a la letra chica. "Los temas de la política están en manos del ministro (Fabián) Bastía" afirma. De temas de política en general dirá que no descarta ir por la reelección pese a que los padres y los hijos le dicen que es suficiente este mandato; culpa al kirchnerismo de haber frustrado el tratamiento de dos leyes que impulsaron los gobernadores el año pasado y reconoce que habla con actores políticos, empresariales, sociales para una posible alternativa al mileismo y al kirchnerismo para el año próximo. "Un proyecto que hable en serio de producción y de federalismo" dirá.
La otra definición política es que las elecciones provinciales de 2027 estarán lo más alejada posible de las nacionales previstas para octubre. Es más, asoma la fecha del 13 de junio como la fecha de elección de gobernador y la renovación de Legislatura más gobiernos locales.
El mandatario firmó el martes el acuerdo con la ministra Sandra Petovello por la deuda de Anses.
- ¿Hay un cambio de sintonía provincia-nación? ¿o esto es algo particular que sale y después deberán negociar lo demás?
- No, no, no tiene nada que ver. Siempre lo dije: con el gobierno nacional tuve un diálogo muy correcto. Pensamos distinto sobre muchos aspectos, pero siempre vi buena voluntad. Indudablemente la presencia de Diego Santilli en el gabinete nacional, agilizó muchas cosas que antes parecían mucho más difíciles de que pudiesen avanzar. La presencia también de nuestra ex vicegobernadora (Gisela Scaglia) en el Congreso de la Nación presidiendo un bloque muy importante de diputados agiliza todos estos diálogos que estaban cortados el año pasado.
También tengo que ser honesto y decir algo: Lamentablemente, y más allá de que insistimos en reiteradas oportunidades ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el expediente (de reclamo previsional) no había avanzado, con lo cual es una chicana decir que nosotros hoy estamos corriendo la demanda de fondo. Simplemente la suspendemos mientras vemos cuánto es lo que nos debe Nación y nos tenemos que poner de acuerdo con eso. Y si no, será la Corte Suprema que en definitiva lo pueda definir. Que nos den un flujo para saldar una parte del déficit de la Caja y que nos den bienes entendiendo que Nación le debe a la provincia, creo que es un importante avance.
- ¿Usted tiene un número en mente de cuánta es la deuda?
- Superior al billón de pesos. En algunas estimaciones podemos superar el billón y medio de pesos que nos debe Nación. El ciudadano común tal vez no sepa si es mucho o es poco: es cerca del siete o del ocho del presupuesto de gastos de recursos que tiene la provincia de Santa Fe en el año.
- La negociación con Anses son seis meses.
- Puede haber una prórroga de 180 días más, pero nuestro desafío es llegar en los seis meses a hacer las simulaciones para ver exactamente cuánto es lo que Nación le debería haber pagado a la provincia. Mientras tanto, hay una charla —todavía no hay un acuerdo— de que nos podrían transferir terrenos o bienes que tiene el Estado nacional. Y en eso estamos avanzando. También tenemos algunos edificios que se han comenzado del Procrear que tienen un estado de avance muy pero muy importante, pero que lamentablemente quedaron ahí. A la provincia le vendría muy bien para aplicar y llevar adelante un programa de viviendas.
- Este acercamiento con el gobierno nacional, ¿tiene que ver con alguna posible alianza política con La Libertad Avanza? ¿Usted cree que en la provincia de Santa Fe el año que viene Unidos va a competir con La Libertad Avanza y con el justicialismo?
- Con el kirchnerismo nosotros vamos a discutir. No veo hoy que haya una posibilidad de avanzar en un acuerdo con La Libertad Avanza. Lo dije en muchas oportunidades: pertenecemos a una provincia donde la estructura productiva es muy fuerte. Tenemos un entramado que supera las 7.000 pymes y este modelo no está beneficiando a las pymes en la República Argentina, tampoco aquí en la provincia.
Nos la estamos arreglando porque tenemos mucha capacidad de innovación y de reconversión. Fuimos la primera provincia en hacer un acuerdo con Neuquén y empezar a articular con empresas locales en Vaca Muerta. Estamos viendo las oportunidades, pero no es un gobierno que apueste al campo, que apueste a la industria, que apueste al comercio. Te diría que al contrario. Va a ser muy difícil que acompañemos un modelo de apertura comercial que daña la estructura productiva. Santa Fe es producción y hoy gobernar también es generar trabajo, que es lo que pretendemos hacer aquí.
El desafío es que el kirchnerismo no vuelva a gobernar la República Argentina porque realmente han terminado con la economía del país, con dádiva y con populismo. Encima fue el gobierno más corrupto de la historia que tuvo la República Argentina.
- ¿Lo ubica a Kicillof en esto del kirchnerismo?
- Kicillof fue funcionario de primera línea del kirchnerismo, fue un gobernador kirchnerista que reclama por la libertad de Cristina. Quiero ser muy claro y categórico. Tengo buena relación con todos los gobernadores de la República Argentina, con los 23 mandatarios, pero ideológicamente estoy muy lejos de Kicillof y estoy mucho más lejos del peronismo kirchnerista porque siento que le han hecho mucho daño a la Argentina y que le han hecho perder la oportunidad que tuvo el país de desarrollarse.
Acuerdo
Para Pullaro hay tres aspectos claves del acuerdo entre Anses y Santa Fe. Menciona:
- Triplica lo que recibía la provincia como flujo en términos reales en el 2023 y principios de 2024.
- No se mira hacia atrás, se mira del 2020 en adelante, que es cuando la provincia pagó.
- Se logró acordar por el doble de recursos que había ofrecido Nación.