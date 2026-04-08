El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, hablará este miércoles junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, respecto al estado de situación del caso de San Cristóbal.
Pullaro hablará junto a Monteoliva respecto a la investigación del caso de San Cristóbal
El gobernador de Santa Fe sigue en la ciudad de Buenos Aires tras la firma con ANSES. La conferencia será a las 11 horas.
El mandatario santafesino brindará detalles desde las 11 horas de este 8 de abril, a poco más de una semana del ataque perpetrado por el joven de 15 años en la Escuela N°40 Mariano Moreno, el cual provocó la muerte de otro estudiante de 13.
La agenda oficial de la Casa Gris continúa en la ciudad de Buenos Aires, luego de la firma del convenio por la Caja de Jubilaciones con Anses y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
La colaboración nacional
El pasado lunes durante conferencia de prensa, el director provincial de Investigaciones Criminales de la provincia de Santa Fe, Rolando Galfrascoli, y la vocera provincial, Virginia Coudannes, adelantaron que existía participación de Nación en la investigación.
Galfrascoli valoró el trabajo en conjunto de la Fiscalía Regional Quinta, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Policía Federal, destacando en este punto un aspecto de relevancia: el rol de la Unidad Antiterrorista.
En la relación a la concreta detención del joven punible esta semana, el funcionario detalló: “Fue detenido en la vía pública, es lo único que podemos decir, por un operativo dispuesto por la Fiscalía Regional Quinta en coordinación con el MPA a través de la fuerza especial que está trabajando asistiendo al MPA y en coordinación con la PDI”, y explayó: “Coordinación con la Policía Federal ,con esta brigada especial antiterrorista”.
La actividad previa de Pullaro
El gobernador Pullaro aceleró su intervención en el caso durante el fin de semana con una visita directa a la ciudad de San Cristóbal, donde habló con los directivos de la institución educativa afectada y familiares del menor fallecido.
Según pudo saber El Litoral, también hizo lo propio con las autoridades docentes de la escuela Moreno y con Fabio Barreto, el asistente escolar que se abalanzó sobre el adolescente de 15 años después de que este efectuara varios disparos con una escopeta, logrando quitarle el arma y evitar que la tragedia fuera aún mayor.
A este diálogo in situ se le sumó la conversación directa con Monteoliva en simultáneo para coordinar los pasos a seguir y lo que derivó en la conferencia de este miércoles a las 11 horas.