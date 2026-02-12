#HOY:

Cómo votaron los senadores santafesinos la ley de modernización laboral

La votación finalizó con 42 votos positivos y 30 negativos, a la espera de lo que suceda en Diputados.

La votación en el Senado. Crédito: Senado
En una sesión maratónica que culminó en la madrugada de este jueves, el Senado de la Nación otorgó media sanción a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

Aprobaron en el Senado nacional el proyecto de reforma laboral y ahora va a Diputados

El tablero final arrojó un contundente 42 a 30, superando el umbral de 37 votos necesarios y habilitando el giro a la Cámara de Diputados, donde el Ejecutivo buscará la sanción definitiva antes del 1° de marzo.

Senado de la Nación.

Los tres representantes de la provincia de Santa Fe tuvieron su voto dividido, pero acompañando la tendencia de sus respectivos bloques.

Acompañando la propuesta del gobierno nacional, los senadores del bloque de la Unión Cívica Radical del partido Juntos por el Cambio, Eduardo Galaretto y Carolina Losada, votaron a favor. En contra, llegó el voto de Marcelo Lewandowski del Frente de Todos dentro del bloque Unión por la Patria

La votación en el Senado. Crédito: Senado

El oficialismo logró abroquelar a su tropa de La Libertad Avanza y tejió una coalición heterogénea con el apoyo clave del PRO, la gran mayoría de la UCR y bloques provinciales como el Frente Renovador de la Concordia y Unidad Federal.

Todos los nombres y sus respectivos votos

Votos Afirmativos (42)

El bloque del "Sí" reunió a libertarios, macristas, radicales y peronistas disidentes.

  • La Libertad Avanza: Bartolomé Abdala, Romina Almeida, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Beatriz Avila, Vilma Bedia, Joaquín Benegas Lynch, Patricia Bullrich, Mario Cervi, Agustín Coto, Enzo Fullone, Gonzalo Guzmán Coraita, Nadia Márquez, Agustín Monteverde, Bruno Olivera Lucero, María Emilia Orozco, Juan Carlos Pagotto, Francisco Paoltroni.
  • PRO: Andrea Marcela Cristina, Enrique Goerling Lara, María Victoria Huala, Carmen Álvarez Rivero.
  • UCR: Maximiliano Abad, Flavio Fama, Eduardo Galaretto, Mariana Juri, Daniel Kroneberger, Carolina Losada, Silvana Schneider, Rodolfo Suárez, Mercedes Valenzuela, Eduardo Vischi.
  • Bloques Provinciales / Otros: Carlos Arce (FR), Sonia Rojas Decut (FR), Julieta Corroza (NQN), Luis Juez (FCC), Flavia Royón (SALT), Edith Terenzi (CHUB).
  • Peronismo Federal / Disidentes: Carlos Mauricio Espínola (PU), Alejandra Vigo (PU), María Belén Monte De Oca.

Votos Negativos (30)

El rechazo fue liderado por el kirchnerismo, acompañado por bloques provinciales patagónicos y del norte.

  • Unión por la Patria (UxP): Adán Bahl, Daniel Bensusán, Jorge Capitanich, Lucía Corpacci, Eduardo "Wado" de Pedro, Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, María Celeste Giménez Navarro, María Teresa González, Alicia Kirchner, Marcelo Lewandowski, Carlos Linares, Cándida López, María Florencia López, Juan Luis Manzur, Ana Inés Marks, José Mayans, Mariano Recalde, Martín Soria, Sergio Uñac.
  • Convicción Federal: Guillermo Andrada, Sandra Mendoza, María Carolina Moises, Jesús Fernando Rejal, Fernando Salino.
  • Moveré por Santa Cruz: José María Carambia, Natalia Gadano.
  • Otros: Gerardo Zamora (FCS), Elia Moreno, José Emilio Neder.
