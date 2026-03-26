#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Senado

La Comisión de Acuerdos avaló el pliego de Crexell como embajadora de Canadá

La ex legisladora tuvo un fuerte contrapunto con los senadores peronistas que la acusaron de haber obtenido ese cargo por el voto a la ley Bases, pero también el acompañamiento de parte de la oposición.

Lucila Crexell este jueves en el Congreso.Lucila Crexell este jueves en el Congreso.
Seguinos en
Por: 

El oficialismo y aliados respaldaron este jueves en una comisión del Senado de la Nación el pliego de la ex legisladora Lucila Crexell, quien mantuvo un fuerte contrapunto con legisladores peronistas por su postulación a la Embajada de Canadá.

Mirá tambiénQué es lo más próximo en la agenda del Congreso argentino

El pliego de Crexell tuvo dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos, ya que fue respaldada por La Libertad Avanza (LLA), la UCR, el PRO, Convicción Federal, Provincias Unidas y el Frente de la Concordia Social, con lo cual estaba garantizada la aprobación de este pliego.

"Tenemos con Canadá una fuerte relación en materia de energía nuclear, Argentina tiene reactores de tecnología canadiense y eso ha permitido mantener relaciones prolíferas en aspectos sobre seguridad nuclear", argumentó la postulante Lucila Crexell.

Acusaciones

El despacho se pasó a la firma tras un fuerte contrapunto entre la ex senadora por Neuquén y legisladores peronistas, quienes la acusaron de haber votado la ley Bases a cambio de un cargo diplomático.

La senadora neuquina Lucila Crexell.La senadora neuquina Lucila Crexell.

“A mi me dan vergüenza las imputaciones falsas”, respondió la ex legisladora ante las acusaciones del senador peronista Carlos Linares.

Lucila Crexell.Lucila Crexell.

Linares le había pedido que "explique cómo llega a esta designación ya que su pliego, cuando entró, se dijo que iba a la Unesco, y ahí hubo un voto trascendental para el oficialismo”, por lo que le preguntó a Crexell si “no le da vergüenza”.

La embajada en Canadá

El cargo es actualmente ocupado por Josefina Martinez Gramuglia, designada para Ottawa durante la gestión de Alberto Fernández, ahora en una posición más sensible ante el extremo alineamiento con Estados Unidos y la actual rispidez de su presidente Donald Trump con el vecino del norte. La carrera diplomática de Gramuglia se extiende desde gobiernos previos con participación en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Senado de la Nación
Canadá

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro