El Gobierno nacional analiza la posibilidad de avanzar con una acción ante organismos jurisdiccionales internacionales por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994.
El Gobierno analiza recurrir a la Justicia internacional por el atentado a la AMIA
El ministro Juan Bautista Mahiques se reunió con autoridades de la mutual judía para evaluar posibles acciones judiciales. Entre las alternativas figura acudir a la Corte Internacional de Justicia, en La Haya.
La alternativa se encuentra bajo estudio en el Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Juan Bautista Mahiques. Entre las opciones que se evalúan aparece la posibilidad de recurrir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, en el marco del reclamo argentino por el ataque terrorista.
En ese contexto, Mahiques mantuvo una reunión con autoridades de la AMIA para analizar posibles vías de acción. El encuentro fue difundido por el propio ministro a través de su cuenta de X, donde destacó el compromiso del Gobierno con la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas del atentado, sus familias y los sobrevivientes.
La eventual presentación todavía no fue definida y forma parte de un análisis que busca determinar cuáles serían las herramientas jurídicas disponibles y cuál podría ser la estrategia a seguir en el ámbito internacional.
Un reclamo que continúa después de tres décadas
El atentado contra la AMIA ocurrió el 18 de julio de 1994, cuando una bomba destruyó la sede de la institución en el barrio porteño de Once. El ataque dejó 85 víctimas fatales y cientos de heridos, además de provocar una de las investigaciones judiciales más extensas y complejas de la historia argentina.
A 32 años del atentado, el reclamo por el esclarecimiento del ataque y la identificación de los responsables continúa ocupando un lugar central en la agenda del Estado argentino y de la comunidad judía.
La posibilidad de acudir a una instancia internacional se suma a las distintas acciones impulsadas a lo largo de los años en torno a la causa. En este caso, el Gobierno busca evaluar si existe una vía que permita llevar el reclamo al ámbito de la Justicia internacional.
La Corte Internacional de Justicia, una de las alternativas
La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas y tiene su sede en La Haya, Países Bajos. Su función central es resolver controversias jurídicas entre Estados, además de emitir opiniones consultivas en determinadas cuestiones de derecho internacional.
Por el momento, el Gobierno no comunicó una decisión definitiva respecto de una eventual presentación. El análisis incluye tanto la posibilidad de recurrir a este tribunal como las condiciones y fundamentos necesarios para avanzar con una acción de estas características.
La reunión entre Mahiques y las autoridades de la AMIA se produjo en el marco de ese proceso de evaluación y permitió abordar posibles cursos de acción para sostener el reclamo de verdad y justicia por el atentado.
Desde el Ministerio de Justicia remarcaron que el compromiso con las 85 víctimas fatales, sus familias y los cientos de sobrevivientes permanece vigente, mientras se estudian nuevas herramientas para avanzar en el reclamo por uno de los ataques terroristas más graves ocurridos en la Argentina.