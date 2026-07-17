A 32 años del atentado

La AMIA volvió a reclamar justicia y denunció el estancamiento de la causa

Con la presencia del presidente Javier Milei, familiares de las víctimas y dirigentes políticos, la AMIA recordó a las 85 personas asesinadas en el atentado de 1994. Durante el acto, la entidad cuestionó la demora de la Justicia, reclamó avanzar con el juicio en ausencia y advirtió sobre la vulnerabilidad de las fronteras argentinas.