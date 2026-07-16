A 32 años del atentado

Milei encabezará el acto por un nuevo aniversario del atentado a la AMIA

El presidente participará este viernes del acto central por el 32° aniversario del atentado a la AMIA, que dejó 85 muertos y más de 300 heridos. La ceremonia se adelantó un día por la coincidencia de la fecha con el Shabat y volverá a reclamar memoria, verdad y justicia.