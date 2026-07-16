El presidente Javier Milei encabezará este viernes la comitiva oficial que participará del acto central en conmemoración del 32° aniversario del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994 y considerado por la Justicia argentina un delito de lesa humanidad e imprescriptible.
Milei encabezará el acto por un nuevo aniversario del atentado a la AMIA
El presidente participará este viernes del acto central por el 32° aniversario del atentado a la AMIA, que dejó 85 muertos y más de 300 heridos. La ceremonia se adelantó un día por la coincidencia de la fecha con el Shabat y volverá a reclamar memoria, verdad y justicia.
La ceremonia se realizará desde las 9.45 frente a la sede de la AMIA, en Pasteur 633, en el barrio porteño de Once. A las 9.53, hora exacta en la que explotó el coche bomba hace 32 años, sonará la tradicional sirena que recuerda a las víctimas del ataque.
Este año, el acto fue adelantado al 17 de julio debido a que el aniversario coincide con el inicio del Shabat, decisión adoptada en conjunto por la AMIA, la DAIA y la agrupación Familiares de las Víctimas, en respeto a la tradición religiosa.
La convocatoria se desarrollará bajo el lema "Hoy no podemos perder la memoria", con un nuevo reclamo por el esclarecimiento del atentado que provocó la muerte de 85 personas, dejó más de 300 heridos y continúa sin condenados más de tres décadas después.
En los últimos días, Milei volvió a referirse al atentado y sostuvo que Buenos Aires alberga "la comunidad judía más grande de América Latina", lo que representa "un orgullo y una gran responsabilidad".
Además, recordó que la ciudad fue escenario de dos ataques terroristas antisemitas, en referencia al atentado contra la Embajada de Israel en 1992 y al ataque contra la AMIA en 1994.
"Es la ciudad que ha sufrido dos ataques por parte del terrorismo antisemita. En 1992 y 1994 se cobró un total de 114 vidas. Un acto cobarde y criminal que constituye una marca imborrable en nuestra historia y nos impulsa cada día a buscar justicia por las víctimas", expresó el Presidente.
Intervenciones para mantener viva la memoria
Como parte de las actividades conmemorativas, este año se presentarán distintas propuestas artísticas y culturales destinadas a reforzar el mensaje de memoria y justicia.
Entre ellas se destaca la inauguración del mural "Pasteur 9.52", una obra de cinco por ocho metros realizada por el artista visual Lucas Lasnier (Parbo) sobre la fachada del edificio reconstruido. La intervención recrea cómo era el frente de la AMIA un minuto antes de la explosión e incorpora dos piedras originales recuperadas de los escombros.
Además, la AMIA difundió el video institucional "Hoy no podemos perder la memoria", dirigido por Lucas Fossati y narrado por el actor Federico D'Elía, que adapta la canción "Muchachos" para recordar las historias y proyectos de vida de las víctimas.
La programación también incluye la obra teatral "La silla vacía", escrita por Sol Levinton y con locución de Ricardo Darín, que reúne los testimonios de familiares y sobrevivientes del atentado.