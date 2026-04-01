Decisión oficial

El Gobierno declaró terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán y la vinculó con los ataques a la AMIA y la Embajada

A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, Javier Milei ordenó la inclusión del organismo iraní en el RePET. La medida busca saldar una deuda de 30 años con las víctimas de los atentados en Buenos Aires.