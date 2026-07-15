Festejos

La reacción de Javier Milei y sus ministros tras el pase de la Selección a la final

El Presidente celebró el triunfo ante Inglaterra con un exabrupto fiel a su estilo en redes sociales. Patricia Bullrich aportó su dosis de fervor, la Oficina del Presidente emitió un sobrio comunicado y Luis Caputo se sumó a las felicitaciones con un particular pronóstico de cara al partido del domingo.