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La reacción de Javier Milei y sus ministros tras el pase de la Selección a la final

El Presidente celebró el triunfo ante Inglaterra con un exabrupto fiel a su estilo en redes sociales. Patricia Bullrich aportó su dosis de fervor, la Oficina del Presidente emitió un sobrio comunicado y Luis Caputo se sumó a las felicitaciones con un particular pronóstico de cara al partido del domingo.

La reacción de Javier Milei tras el pase de la Selección a la final. Foto: Reuters.La reacción de Javier Milei tras el pase de la Selección a la final. Foto: Reuters.
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El presidente Javier Milei festejó la victoria de la Selección Argentina ante Inglaterra por 2 a 1 con un mensaje sugestivo en X.

"VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!! LRPMQLRCRMP...", escribió el jefe de Estado.

El posteo del presidente en X.El posteo del presidente en X.

La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, aprovechó la ocasión para celebrar con una dedicatoria a Lionel Messi: "LIONEL MESSI Y ESTE EQUIPO DE LOCOS NOS LLEVARON POR TERCERA VEZ A LA FINAL DEL MUNDO. LOS ARGENTINOS ESTAMOS LOCOS".

Mirá tambiénArgentina, a lo campeón, con un equipo de guapos en la tierra y Diego en el cielo

"LA ARGENTINA ES ENORMEEEEEEE SOMOS FINALISTAS DEL MUNDO OTRA VEZZ OBELISCOOOOO", agregó en otro tuit.

El posteo de Patricia Bullrich en X festejando el triunfo de Argentina.El posteo de Patricia Bullrich en X festejando el triunfo de Argentina.

No fue la única expresión oficial: desde la Oficina del Presidente de la República Argentina también dieron cuenta de la victoria de la AFA. "La Oficina del Presidente de la República Argentina informa que la Selección Argentina es finalista de la Copa Mundial de Futbol 2026", fue el posteo.

Hubo más repercusiones en el Gabinete: El ministro de Salud Mario Lugones expuso en X "¡¡Aguante corazón, aguante!! ¡¡¡Vamos Argentina!!! 🇦🇷❤️"

El ministro de Salud, Mario Lugones se sumó a los festejos en redes.El ministro de Salud, Mario Lugones se sumó a los festejos en redes.

Otro de los funcionarios que se sumó a los festejos fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien afirmó que "se vienen los mejores 2 mil millones de años".

El posteo de Luis Caputo en X.El posteo de Luis Caputo en X.
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