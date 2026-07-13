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El rector de la UNR pidió disculpas por la polémica proyección del documental: "La Gran Palestina"

El Gobierno nacional argumenta que detrás de la realización de la película está la organización terrorista Hamas y le exigió que tomase medidas. Bartolacci aseguró no haber tenido conocimiento y dispuso acciones administrativas.

La UNR pidió disculpas por carta.La UNR pidió disculpas por carta.
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El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, pidió “disculpas” a la comunidad judía argentina por la proyección en instalaciones de la Casa de Estudios del documental “La Gran Palestina” que, según el Gobierno nacional, se realizó con auspicio del grupo terrorista Hamas.

Franco Bartolacci estuvo en Santa Fe para el acto de asunción de nuevas autoridades de la UNL y habló sobre la situación universitaria. Foto: Manuel FabatíaFranco Bartolacci, rector de la UNR. Foto: Manuel Fabatía

Luego de negar conocimiento de la actividad, Bartolacci argumentó que “la Universidad es cuna de la diversidad de opiniones, de la circulación de ideas, del respeto a la expresión libre de su comunidad, pero dicho ejercicio no puede convalidar, explícita o implícitamente -y en ningún caso-, el accionar de organizaciones absolutamente contrario a los principios y valores que defendemos”.

La polémica estalló luego de que el propio presidente de la Nación, Javier Milei, se sumara a través de las redes sociales a la polémica desatada por la proyección del documental, del mexicano Rafael Rangel, realizado en colaboración con el "Movimiento de Resistencia Islámica" y que fue difundida de forma pública por parte de la Facultad de Humanidades y Arte de la Universidad Nacional de Rosario.

Qué dice el Gobierno

Milei se hizo eco un twitt en el que el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, señalaba como responsable al rector por la proyección de "La Gran Palestina" en la mencionada universidad.

En una nota dirigida a Bartolacci, Álvarez indicaba que el “Movimiento de Resistencia Islámica” es, en realida, “el nombre original o alias del grupo terrorista HAMAS, conforme surge del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento".

alejandro alvarezAlejandro Alvarez, subsecretario de Políticas Universitarias. Archivo El Litoral

A partir de esa información, desde el gobierno interpelaron al rector para que "como responsable máximo de la Universidad Nacional de Rosario, adopte las medidas administrativas necesarias a fin de evitar que se repita este repudiable accionar en la institución a su cargo y que se impongan las sanciones que correspondan a quienes promovieron esta convocatoria".

Qué dice el rector

En la nota de respuesta, el rector informó que “dicha proyección no contaba con autorización o aval institucional alguno por parte de la UNR. Independientemente de ello, y aún cuando no teníamos conocimiento de la realización de dicha actividad, corresponden las disculpas por parte de nuestra institución a la comunidad judía argentina, disculpas que formalmente elevamos a sus autoridades”.

En tal sentido, comunicó que “di las instrucciones a las áreas jurídicas correspondientes para iniciar las acciones que permitan determinar las responsabilidades del caso. Del mismo modo, enviamos notificación a las dependencias de nuestra Universidad advirtiendo que un hecho de estas características no puede repetirse”.

Y remarcó que “la UNR pregona y actúa en defensa irrestricta de la igualdad, la libertad, la democracia y la paz en el mundo”.

El subsecretario de Políticas Universitarias acusó recibo de la nota, y adelantó que “vamos a seguir de cerca este caso para que no caiga en el olvido y para que esas medidas realmente se implementen, evitando que algo así vuelva a suceder”.

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