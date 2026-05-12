Durante el año pasado

La Justicia investiga sobreprecios millonarios en Discapacidad

Surgen de una investigación del Ministerio de Salud sobre la Andis, durante la gestión de Diego Spaugnolo. Sillas de ruedas por 18 millones de pesos, andadores y prótesis con costos que superan en más de 40 veces el valor de mercado. Cómo se amañaban licitaciones.