Un Paraninfo de la UNL completo escuchó atentamente al politólogo Andrés Malamud quien llegó a la ciudad de Santa Fe invitado por el Grupo Cosmopolita, como paso previo a su participación en un encuentro tradicional del empresariado en la ciudad de Paraná.
Andrés Malamud
"A mí no me están llamando"
Andrés Malamud. Crédito: Manuel Fabatía
Adolfo Stubrin fue el interlocutor del conversatorio realizado bajo el título "las transformaciones globales y el desafío del desarrollo argentino".
Estaba exponiendo Malamud cuando empezó a sonar el teléfono celular de uno de los espectadores que no lo había silenciado y no lo podía apagar. "A mí no me están llamando" atinó a decir el pensador, para seguir dando respuesta al interrogante que le había dejado planteado Stubrin.
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