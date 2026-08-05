El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, brinda una serie de recomendaciones destinadas a prevenir accidentes con arcos móviles utilizados en actividades deportivas que realizan niñas, niños y adolescentes en instituciones, espacios públicos y ámbitos privados.
Santa Fe brinda recomendaciones para prevenir accidentes con arcos de fútbol móviles
La iniciativa surge a partir de un informe realizado por especialistas en pediatría que revela que, en los últimos 15 años, al menos 19 niños y adolescentes argentinos sufrieron traumatismos gravísimos por la caída de arcos deportivos.
La iniciativa busca impulsar protocolos de seguridad en clubes, polideportivos y playones de todo el territorio santafesino, a partir de los casos registrados en los últimos años. Según el informe realizado por especialistas en pediatría, en los últimos 15 años al menos 19 niños y adolescentes argentinos sufrieron traumatismos gravísimos como consecuencia de la caída de un arco deportivo, de los cuales doce tuvieron un desenlace fatal.
El informe señala que este tipo de arcos móviles se utiliza principalmente en la práctica del fútbol infantil y recreativo, a diferencia del fútbol profesional o de adultos, donde las estructuras permanecen fijas al suelo. Se trata de arcos metálicos cuyo peso oscila entre los 50 y los 120 kilogramos.
En referencia a esta problemática, el secretario de Deportes, Fernando Maletti, destacó que “al llevar a los chicos a que realicen una actividad deportiva, a que se diviertan, que jueguen, muchas veces quienes están al frente de una institución no tiene en cuenta ciertos riesgos. En este caso muchas veces no se tiene la precaución de asegurar el arco móvil. Desde la Secretaría de Deportes estamos trabajando a partir de la prevención, presentando a los clubes un protocolo que indica que cuando se arme una cancha con arcos móviles los mismos se aseguren de manera preventiva. Se trata de un instructivo de prevención en donde se verán distintos tipos de sujeciones y anclajes que cada institución determinará como el mas acorde”.
Una problemática prevenible
Por su parte, el pediatra Juan Carlos Beltramino, quien fue uno de los impulsores de este informe, contó que “todo empezó en septiembre del año pasado cuando conocí el incidente de un niño a causa de un accidente producido por la caída de un arco de futbol. Ese fue el punto de interés que nos llevó a recolectar información de lo que pasaba en toda la Argentina con referencia a estos accidentes”.
En este sentido, el profesional explicó que “el resultado fue que descubrimos 19 casos de traumatismos muy severos, de los cuales 6 se dieron en el último año y 5 fueron mortales. Esto nos muestra que es un accidente poco frecuente, pero que si sucede es gravísimo. Y surge de ello que lo mas importante de todo es que es prevenible sin grandes inversiones”.
Recomendaciones para prevenir
La secretaría de Deportes presentó distintas alternativas de fijación según las características del espacio donde se desarrolla la actividad:
1. Estacas o espirales metálicas
Para canchas de tierra o césped, el arco debe fijarse al terreno mediante estacas o espirales metálicas de alta resistencia, colocadas en la parte posterior y laterales de la estructura para impedir su vuelco.
1. Contrapesos
En canchas de cemento o césped sintético, cuando no puede anclarse al suelo, se utilizarán contrapesos como bolsas de arena o tierra firme sujetos a la barra posterior del arco, con el peso adecuado para mantenerlo estable.
1. Anclaje permanente
La opción más segura es el anclaje permanente. El arco se fija mediante mangas, pernos o anclajes empotrados en una base de hormigón, evitando cualquier posibilidad de vuelco.
Antes de comenzar el partido
Los responsables de los clubes o instituciones deben verificar que el arco esté correctamente fijado. Si el mismo se mueve al empujarlo, no debe utilizarse.
Además, se debe revisar periódicamente el estado de la estructura, las soldaduras y los anclajes.
Por último, se debe estar atento a que niños o adolescentes no se cuelguen, trepen o se balanceen sobre el arco o la red.