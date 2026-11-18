Argentina se abstuvo este martes en la votación de una resolución de las Naciones Unidas destinada a reforzar las medidas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. El texto fue aprobado en la Tercera Comisión de la Asamblea General, en Nueva York.
Argentina se abstuvo en la ONU ante una resolución contra la violencia hacia mujeres y niñas
La delegación nacional no explicó su decisión y coincidió con Estados Unidos y otros cuatro países.
La iniciativa obtuvo 175 votos afirmativos, seis abstenciones y un rechazo. Además de la representación argentina, se abstuvieron Estados Unidos, Rusia, Bielorrusia, Burkina Faso y Camerún. Somalia fue el único país que votó en contra del documento.
Qué plantea la iniciativa
La resolución propone fortalecer las políticas públicas frente a las distintas formas de violencia de género, incluidas las que se producen en entornos digitales. También insta a los Estados a garantizar los derechos humanos de las mujeres y su salud sexual y reproductiva.
El texto fue impulsado por Canadá, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Islandia, Luxemburgo, los Países Bajos, Noruega, España y Suecia. La delegación argentina no pidió la palabra para explicar los motivos de su abstención.
Las objeciones de Washington
Estados Unidos sí fundamentó su posición. Kali Gasteiger, asesora del Consejo Económico y Social de la misión estadounidense ante la ONU, señaló que Washington no podía sumarse al consenso por sus diferencias con algunos términos incluidos en la propuesta.
“Es decepcionante ver el controvertido término ‘salud sexual y reproductiva’ y la noción de ‘aborto seguro’ en esta resolución”, expresó la representante, de acuerdo con el documento oficial de su delegación.
Gasteiger también sostuvo que “no existe un derecho internacional al aborto” y que ningún Estado está obligado a financiarlo ni facilitarlo, en línea con la Declaración de Consenso de Ginebra. Aunque ambos países se abstuvieron, Argentina no expuso argumentos que permitan atribuirle esas mismas objeciones.
Otros votos coincidentes
La decisión se suma a otras votaciones en las que el gobierno de Javier Milei coincidió con Washington. Entre los antecedentes recientes figura el rechazo a una resolución para prevenir y erradicar la tortura, una iniciativa que Argentina solía acompañar.
En marzo, el país también votó contra una propuesta impulsada por Ghana sobre la esclavitud y la trata de personas. El texto buscaba reafirmar la esclavitud como crimen de lesa humanidad y promover el debate sobre reparaciones históricas. Argentina, Estados Unidos e Israel fueron los únicos tres votos negativos.
Otro antecedente se registró en octubre de 2025, cuando la representación argentina votó junto con Estados Unidos e Israel contra una resolución de la ONU que condenaba el bloqueo a Cuba.