Argentina votó en contra de levantar el embargo de Estados Unidos a Cuba

En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Argentina votó en contra de la resolución relativa a Cuba, porque no hay libertad sin democracia, ni desarrollo económico sin respeto por la propiedad privada y los derechos individuales. El régimen cubano no puede seguir escudándose en la soberanía para justificar la opresión de su pueblo, la persecución política, la supresión de las libertades y la negación de los derechos fundamentales. El considerable aumento de votos en contra de esta resolución refleja un cambio significativo en el escenario internacional y reafirma el liderazgo de la Argentina en la defensa de la libertad y la democracia. Cada vez más países de América Latina se suman a una posición que coloca la libertad, la democracia y los derechos individuales en el centro de la agenda regional. La Argentina reafirma su compromiso con estos principios y expresa su solidaridad con el pueblo cubano en su legítima aspiración a vivir en libertad, con instituciones democráticas y bajo el Estado de derecho.