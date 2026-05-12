Hidrógeno verde

Argentina y Uruguay se reunieron por los detalles de la planta de hidrógeno verde en Paysandú

Los cancilleres de ambos países mantuvieron un encuentro clave en Montevideo. Ante la preocupación por el impacto ambiental y económico en las poblaciones ribereñas, especialmente en Colón, el gobierno uruguayo confirmó que analiza alternativas de ubicación para el millonario proyecto.