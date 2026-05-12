En un paso significativo para la relación binacional, el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, Pablo Quirno, encabezó este martes una comitiva oficial hacia la capital uruguaya. Allí fue recibido por su par de la República Oriental del Uruguay, Mario Lubetkin, con el objetivo de profundizar el diálogo técnico y político sobre la futura planta de elaboración de hidrógeno verde y e-combustibles, proyectada originalmente para la ciudad de Paysandú.
Argentina y Uruguay se reunieron por los detalles de la planta de hidrógeno verde en Paysandú
Los cancilleres de ambos países mantuvieron un encuentro clave en Montevideo. Ante la preocupación por el impacto ambiental y económico en las poblaciones ribereñas, especialmente en Colón, el gobierno uruguayo confirmó que analiza alternativas de ubicación para el millonario proyecto.
El encuentro, que dio continuidad a las conversaciones iniciadas el pasado 26 de noviembre, contó con una fuerte presencia regional. Quirno estuvo acompañado por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y el intendente de la ciudad de Colón, José Luis Walser, quienes han manifestado la necesidad de extremar los cuidados sobre el recurso compartido del Río Uruguay.
Análisis de nuevas localizaciones
La novedad más destacada de la jornada surgió de la delegación uruguaya. Las autoridades del vecino país informaron que, si bien avanzan los trámites administrativos —incluyendo la firma de un Memorándum de Entendimiento con la empresa HIF Uruguay S.A. y la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental—, actualmente se encuentran “analizando otras eventuales localizaciones alternativas”.
Según el comunicado conjunto, esta posibilidad busca no solo un mejor aprovechamiento de las ventajas logísticas y técnicas, sino también atender la inquietud argentina. En ese sentido, el Canciller Quirno valoró la incorporación de la ciudad de Colón dentro del "área de influencia" del proyecto, lo que permitirá un monitoreo más cercano de los efectos sobre las actividades económicas de las poblaciones locales.
El rol de la CARU y la protección del río
Un punto de acuerdo fundamental fue el compromiso de respetar los marcos legales vigentes. El canciller uruguayo, Mario Lubetkin, señaló que una vez definida la localización final y completada la evaluación ambiental, se activará formalmente el mecanismo de información y consulta previa ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), tal como lo estipula el Estatuto del Río Uruguay en sus artículos 7 a 13.
Por su parte, el gobernador Frigerio y el intendente Walser expresaron su satisfacción por el gesto de Uruguay de considerar relocalizaciones que eviten efectos perjudiciales sobre el uso óptimo y racional del río, un factor crítico para el turismo y la pesca de la costa entrerriana.
La reunión concluyó en un clima de optimismo y respeto por las decisiones soberanas. Ambos países ratificaron el mantenimiento de un canal de diálogo "fluido y transparente", priorizando la hermandad rioplatense por sobre las tensiones que proyectos de gran escala industrial suelen generar en zonas de frontera. "Seguiremos en diálogo constructivo para llegar a un escenario que contemple los intereses de todas las partes", resumió Quirno tras el encuentro.