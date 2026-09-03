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Aprueban los once pliegos de fiscales

Sin debates ni objeciones sobre los propuestos, por unanimidad los diputados y senadores provinciales validaron los propuestos para el Ministerio de la Acusación. Y lo mismo con un juez penal en Venado Tuerto.

La Asamblea Legislativa ha aprobado los pliegos de once candidatos para el Ministerio Público de la Acusación, así como para un juez penal en Venado Tuerto. Foto: Senado de Santa Fe.La Asamblea Legislativa ha aprobado los pliegos de once candidatos para el Ministerio Público de la Acusación, así como para un juez penal en Venado Tuerto. Foto: Senado de Santa Fe.
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La Asamblea Legislativa aprobó los pliegos de los once postulantes al Ministerio Público de la Acusación del Ministerio Público Fiscal, así como un pliego para juez penal en un juzgado de segunda instancia de la ciudad de Venado Tuerto.

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El cuerpo confirmó todos los propuestos por el Poder Ejecutivo Provincial y en el caso del órgano acusador se trata de designaciones para fiscales adjuntos subrogantes, varios de ellos para la ciudad de Reconquista. En tanto, el nuevo magistrado para la zona sur de la provincia es Leandro Maximiliano Martín.

La sesión fue conducida por el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, que en el estrado estuvo acompañado por la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, y se inició pasadas las 14, luego de que se celebrara una sesión conjunta.

asamblea legislativaLa sesión, presidida por Felipe Michlig y acompañada por Clara García, comenzó tras una sesión conjunta. Foto: Senado de Santa Fe.

Como es habitual en las sesiones de asamblea, los tres integrantes del bloque del Frente Amplio por la Soberanía pidieron la abstención pero, en esa oportunidad, dejaron además constancia de su preocupación por “la situación de los empleados del MPA”. Sostuvieron que a partir de no ser ya parte del Poder Judicial y quedar “sin su carrera judicial” existe un “tembladeral” en el último año por, por ejemplo, la indefinición respecto de su convenio de trabajo.

Por Regional

Para la Regional I del MPA, con sede en la capital provincial, se aprobó el pliego de Luciana Violeta Chiavarini quien hoy ejerce ese cargo en Reconquista.

asamblea legislativaDurante el debate, el bloque del Frente Amplio por la Soberanía expresó su preocupación por la situación laboral de los empleados del Ministerio Público de la Acusación, quienes, al no ser parte del Poder Judicial, enfrentan incertidumbres sobre su carrera y convenios de trabajo. Foto: Senado de Santa Fe.

Para la Regional III, de Venado Tuerto, los nombres sonAdolfo Germán Pisani y Antonela Santamaria.

Para la Regional IV, Reconquista, se aprobaron las nominaciones de Juan Pablo Malberti; Rita María Llamas, Valentina Alesso, Leandro Leonel Arragay Eduardo Sequeira Alegre.

En tanto, para la Regional V, de Rafaela, Ricardo Milton Kettler, Natalia Viviana Andrione y Paola Sofía Pradolini.

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