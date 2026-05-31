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Ateneo radical

Funcionarios, concejales y dirigentes vinculados a la gestión municipal difundieron una imagen y un mensaje político bajo el sello Ateneo Reformista. El espacio busca consolidar identidad propia dentro del radicalismo de la capital provincial.

Dirigentes y funcionarios cercanos a Juan Pablo Poletti posaron en una foto difundida por el Ateneo Reformista.Dirigentes y funcionarios cercanos a Juan Pablo Poletti posaron en una foto difundida por el Ateneo Reformista.
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"Somos los radicales de @juan_poletti. Los que gobernamos la ciudad y hacemos de cada barrio un lugar para vivir. Los que con @barlettamario le ganamos al peronismo para que no vuelva a gobernar. Los que trabajamos sin descanso por una Santa Fe mejor. Somos #AteneoReformista"

Es el posteo que apareció en las primeras horas del último miércoles en redes de dirigentes radicales de La Capital, encabezados por el secretario general de la Municipalidad, Alejandro Boscarol.

La foto muestra a un buen número de dirigentes capitalinos que acompañan en la función a Poletti desde el Ejecutivo municipal.

Semanas atrás, Poletti había reunido a dirigentes que lo acompañan en la tarea y que no tienen afiliación política en un armado que generó suspicacias en la política. El propio Poletti abortó especulaciones cuando marcó que al primero que le informó de ese encuentro fue al propio gobernador Pullaro.

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