Nueva discrepancia

“Salgan de las oficinas y vean la realidad”; el consejo de Tejeda a funcionarios nacionales

La ministra de Desarrollo Social de la provincia reiteró que mientras desde el gobierno central se habla de una reducción de la pobreza, “la realidad dice otra cosa”. Enfatizó cómo se debió reforzar la asistencia alimentaria en la provincia por el aumento de la demanda.