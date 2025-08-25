Más inversión

Tejeda: “El Gobierno Provincial incrementó un 70 % los recursos destinados a Centros de Día de niñez”

Lo dijo la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, en el marco de la celebración del Mes de la Niñez, que incluyó este lunes la firma de 115 convenios con municipios, comunas y organizaciones del centro-norte santafesino. Los acuerdos son para fortalecer los Centros de Día. En la provincia, la inversión alcanza los 1.700 millones de pesos.