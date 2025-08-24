Pullaro participó de los 150 años de Funes y pidió más recursos para Santa Fe
El gobernador encabezó el acto central junto a la vicegobernadora Gisela Scaglia y el intendente Roly Santacroce. Antes, inauguró las obras de reparación en la cancha del Club San Telmo, dañada por el temporal de marzo, y destacó la fortaleza productiva santafesina y la necesidad de mayor infraestructura nacional.
Pullaro, Scaglia y Santacroce encabezaron el acto central por los 150 años de Funes.
La ciudad de Funes celebró este sábado su 150° aniversario con un acto oficial encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, la vicegobernadora Gisela Scaglia y el intendente Roly Santacroce. Momentos antes, las autoridades participaron de la inauguración de las obras de reparación de la cancha de básquet del Club Atlético San Telmo, dañada por el temporal de granizo que azotó a la ciudad el pasado 28 de marzo. El intendente, acompañado por el gobernador y la vicegobernadora, destacó el valor simbólico de la recuperación del club como parte de la reconstrucción de la comunidad tras la tormenta.
En su discurso central, Pullaro reivindicó la historia de Santa Fe y la fortaleza de su sistema productivo. “Fuimos invencibles hace 200 años porque los ejércitos de Estanislao López nunca pudieron ser sometidos por el centralismo porteño. Hoy seguimos siéndolo por nuestra capacidad de innovación”, afirmó. Señaló que la provincia aporta una de cada tres toneladas exportadas del país y diez de cada cien pesos del PBI nacional, y reclamó más recursos de la Nación: “Queremos infraestructura energética, vial y de conectividad para que Santa Fe pueda crecer”.
El gobernador aseguró que el equilibrio fiscal es un valor instalado, aunque aclaró que debe complementarse con políticas de desarrollo. “No vamos a volver al despilfarro ni al populismo, pero necesitamos infraestructura y crecimiento”, sostuvo. También destacó el ejemplo de Funes como comunidad: “En estos 150 años demostraron que, cuando se trabaja unidos, se pueden cumplir los sueños de los fundadores”.
El valor de la solidaridad
La vicegobernadora Scaglia apeló a la memoria y a la solidaridad. “Hoy es un día para homenajear a quienes hicieron de Funes una ciudad pujante. Nuestros abuelos y bisabuelos llegaron con hambre y frío, y construyeron futuro. Eso está en la sangre de los santafesinos”, expresó. Recordó además la actitud de los bomberos locales tras el temporal: “Después de haber recibido ayuda, donaron una autobomba a otra comunidad. Ese gesto habla de lo que es Funes: gente que coopera y colabora siempre”.
La comunidad de Funes celebró su aniversario con un mensaje de unidad y reconstrucción.
Scaglia llamó a dar protagonismo al interior productivo en la agenda nacional. “Cada hombre y cada mujer que se levanta temprano y arriesga todo debe ser escuchado. Ese es el desafío que tenemos juntos”, afirmó.
Las autoridades inauguraron la cancha del Club San Telmo, reparada tras el temporal de marzo.
El intendente Santacroce, por su parte, agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial durante la emergencia de marzo. “Cuando el temporal destrozó Funes, el gobernador me llamó y vino a ponerse a disposición. Con fondos genuinos se asistió a más de 380 viviendas, al Municipio y a nuestros clubes. Estaré siempre agradecido”, aseguró.
El jefe municipal repasó logros y desafíos de la ciudad. “Funes es hoy una de las más importantes de la provincia, pero aún tenemos enormes necesidades en infraestructura: cloacas, agua potable, energía y tecnología. Sin eso no habrá inversiones ni empleo”, señaló. Por otra parte, Santacroce alentó a terminar con las polarizaciones “y apostar a la producción y al trabajo”.
