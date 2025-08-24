Aniversario

Pullaro participó de los 150 años de Funes y pidió más recursos para Santa Fe

El gobernador encabezó el acto central junto a la vicegobernadora Gisela Scaglia y el intendente Roly Santacroce. Antes, inauguró las obras de reparación en la cancha del Club San Telmo, dañada por el temporal de marzo, y destacó la fortaleza productiva santafesina y la necesidad de mayor infraestructura nacional.