Intendentes y referentes del PJ de Santa Fe cenaron con Martín Llaryora
Son los mismos que habían compartido una comida la semana pasada con el gobernador Maximiliano Pullaro. Aclararon que no pretenden abandonar el Partido Justicialista, pero reclamaron una "reconstrucción de la fuerza".
Según los organizadores, el encuentro "dejó en claro que Santa Fe y Córdoba están decididas a caminar juntas". Crédito: Gentileza.
Un grupo de intendentes y referentes del peronismo provincial se reunieron este martes en la ciudad de Funes con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. El mandatario se encontraba en la provincia de Santa Fe, tras participar de una actividad en la ciudad de Rosario -Experiencia Idea- a la que también asistió Maximiliano Pullaro.
Uno de los promotores del encuentro fue el propio intendente de Funes, Rolly Santacroce, quien, de hecho, operó como anfitrión. Según una comunicación oficial difundida tras el cónclave, los participantes coincidieron en señalar que "es momento de reconstruir el peronismo, recuperar su mística y encender nuevamente ese sueño colectivo que siempre lo impulsó". Asimismo, resaltaron "la necesidad de sumar a todos los compañeros y compañeras que compartan esta mirada y de construir un futuro donde la gente vuelva a estar en el centro de cada política pública".
Momento clave
El encuentro se gestó y desarrolló en un momento político clave. El país avanza hacia un comicio legislativo nacional en octubre, que contará con el debut electoral de Provincias Unidas, el espacio federal gestado por cinco gobernadores entre los que se cuentan tanto Pullaro como Llaryora.
En Santa Fe, los principales partidos que integran Unidos para cambiar Santa Fe ya han resuelto encolumnarse detrás de los protagonistas de ese "grito federal". Y el peronismo local, particularmente, atraviesa su propia discusión interna para determinar los alineamientos que derivarán en el correspondiente armado de una lista que sólo los hechos demostrarán si termina siendo de unidad. Ello, matizado con la intención de algunos referentes de "testear o sondear" la posible integración al espacio federal citado.
En ese marco, los referentes que este martes cenaron con Llaryora ya habían compartido una comida la semana pasada con Pullaro. Y algunos de ellos, en las últimas elecciones provinciales, habían integrado la lista que presentara, por fuera del PJ, el senador nacional Marcelo Lewandowski.
Comensales
Participaron del encuentro en Funes Martín Llaryora; Henry Vallejos, intendente de Reconquista; Oscar Ceschi, ex director de Vialidad Provincial; Luciano Lemaire, intendente de Gobernador Crespo; Marcelo Andreychuk, intendente de San Cristóbal; Adrián Maglia, intendente de Granadero Baigorria; Luis Castellano, ex intendente de Rafaela; Danilo Capitani, ex senador departamental por San Jerónimo; Guillermo Rajmil, presidente comunal de Zavalla; Jorge Berti, intendente de Villa Constitución; Roly Santacroce, intendente de Funes; y otros referentes territoriales de distintas localidades santafesinas.
Según los organizadores, el encuentro "dejó en claro que Santa Fe y Córdoba están decididas a caminar juntas. Lo que comenzó en Funes no fue simplemente una reunión política, sino el primer paso hacia un espacio renovado dentro del justicialismo, con vocación de liderar la agenda productiva y social de la provincia", manifestaron.
Vamos
Por su parte, los intendentes y presidentes comunales peronistas identificados con el sector "Vamos" que lidera Pablo Corsalini, llamaron a "priorizar una construcción colectiva que proteja a la gente del ajuste de Milei y no de proyectos personales"
Desde el sector, plantearon "la necesidad de impulsar, en unidad, una propuesta superadora que combine renovación y compromiso de cara a las elecciones de octubre"; y propusieron "avanzar en una construcción común que incluya a todas las expresiones del campo nacional y popular".
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
