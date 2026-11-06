La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe aprobó un pedido de informes que recuerda que sigue sin ser aprovechadas las potencialidades de una ley que tiene ya más de 16 años y busca crear bancos de leche materna en los hospitales.
Un senador recuerda que no se ha aprovechado la ley que creó bancos de leche materna
La Cámara de Senadores aprobó un proyecto de pedido de informes que pone el foco sobre una ley de 2010. Lo presentó el senador radical por Belgrano, Pablo Verdecchia.
El texto fue aprobado por unanimidad, tal como sucede con todas las comunicaciones en las que los legisladores requieren precisiones al Poder Ejecutivo Provincial sobre cualquier tema de interés para los santafesinos.
En este caso, se trata de una inquietud del senador radical por Belgrano, Pablo Verdecchia, que solicita que se informe si se ha dictado la reglamentación de la Ley N° 13.101 de creación de Bancos de Leche Materna Humana y, en caso negativo, proceda a dictarla, dice el texto casi con la certeza de que aún no se aplica la norma.
El pedido de informes solicita que "disponga la puesta en funcionamiento de al menos un Banco de Leche Materna Humana en cada uno de los nodos de Santa Fe y Rosario, en hospitales públicos con servicio de neonatología".
También, que "organice una red provincial de centros de recolección en hospitales y SAMCo del interior, vinculada a dichos bancos y que "promueva campañas de difusión de la donación de leche humana y la capacitación permanente del personal de salud".
Los considerandos tienen menos dudas: "La Ley N° 13.101, sancionada en 2010, creó los Bancos de Leche Materna Humana en el ámbito de los hospitales públicos, con un sistema de donación, control, conservación y distribución gratuita, y prohibió su comercialización".
Y sigue: "su artículo 12 fijó 180 días para reglamentarla. Diez años después, la ley sigue sin reglamentar, y no se tiene registro de que esa situación haya cambiado", dice Verdecchia.
Recuerda que se trata de mecanismos de solidaridad para que los pacientes recién nacidos prematuros o internados cuenten con el mejor alimento. La lactancia "reduce el riesgo de enterocolitis necrotizante y de infecciones, mejora la tolerancia digestiva y puede adelantar el alta".
"Para que la leche donada sea segura no alcanza con recibirla: se necesitan espacios, personal capacitado y procesos de control y pasteurización", advierte y cita las experiencias de Neuquén, Misiones y Río Negro. Esas provincias ya tienen bancos "y redes de recolección que abastecen a sus neonatologías". Y advierte el senador que "Santa Fe tiene la ley pero le falta ponerla en práctica".
La inquietud de una estudiante
Agrega que el proyecto "surge de una iniciativa de Zoe Onega, estudiante de la EESO N° 424 Élida Grisetti de Capisano de Las Parejas, presentada en el marco de las sesiones simuladas del programa Ciudadanos en el Senado". Explica que "a su pedido, hago propia la iniciativa y la someto a consideración de esta Cámara".