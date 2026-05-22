"Estamos ante una demostración de lo conveniente que es para la provincia de Santa Fe nuestro sistema bicameral en el Poder Legislativo, en el que una Cámara al revisar lo aprobado por la otra, puede mejorar un proyecto de ley", dijo el senador Rodrigo Borla que preside el bloque del radicalismo y la estratégica Comisión de Asuntos Constitucionales. Se refería a las correcciones que los senadores, por unanimidad, habían votado para dar media sanción a un proyecto de ley que regla el proceso contencioso administrativo, según las nuevas definiciones de la Reforma de 2025.
El Senado de Santa Fe modificó la ley de recurso administrativo, que vuelve a Diputados
La norma con manda constitucional ahora fija condiciones que conllevan un costo para iniciar reclamos contra la administración, por sus propias ventanillas. Se temía una avalancha de quejas para, por ejemplo, no pagar las multas.
El radical de San Justo recurrió a las bondades del bicameralismo, tan cuestionado por la derecha y la ultraderecha en la Convención Reformadora. Describió el proceso de sanción de las leyes, con un cuerpo que representa a los departamentos y otro a los ciudadanos, como sucede a nivel nacional en el Congreso. Así, explicó, sí es posible que haya normas con más controles y debate previo.
En este caso, fue el Senado el lugar de consultas a los intendentes que observaron un lado flaco en la media sanción que ya había logrado este expediente en la Cámara de Diputados. Muy pronto, sobre todo desde Rosario, se comprendió que si los particulares quedaban en condiciones de iniciar procesos contra el Estado en la cuerda administrativa (anterior al pleito judicial) sin costos económicos podría haber una avalancha de quejas para no pagar multas o posponerlas, entre otras dificultades.
El cuerpo de las 19 bancas modificó dos artículos, el 4to y el 5to, y el texto volvió con modificaciones a la Cámara baja, que antes fueron consensuadas con el peronismo en la alta.
Total respaldo
Nuevamente, el oficialismo y la oposición votaron juntos en el Senado una norma que tiene "manda constitucional", es decir, que la nueva Carta Magna de la Provincia dispone, producto de sus reformas progresistas de fondo.
A principios de mayo, el bloque del PJ en minoría pidió tiempo para estudiar la cuestión y en lugar de una votación forzada por la mayoría radical y de otras fuerzas de Unidos para Cambiar Santa Fe hubo una prudente preferencias "con o sin despacho" que permitió estudiar el tema.
Desde la presidencia
A la influencia de los intendentes en la nueva redacción la expuso con toda claridad, desde el estrado central, el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig.
Habló de los "valiosos aportes" del intendente de Rosario, Pablo Javkin, de su par de Venado Tuerto Leonardo Chiarella y de Nicolás Cuesta de la ciudad de San Justo, que también encabeza el Foro del Intendentes Radicales.
Lo mismo, para las reuniones de trabajo y disponibilidad para el acuerdo del ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, su secretaria Legal y Técnica, Julia Tonero, y el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni.
Sobre tablas y por unanimidad también se votó con media sanción el Mensaje N° 18/2026, correspondiente a la adhesión de la provincia a la Ley Nacional 26.944, que fuera aprobada en 2014. Se trata de una norma nacional que establece el "Régimen de Responsabilidad del Estado". Tras la aprobación, el senador Borla destacó la importancia de la iniciativa y sostuvo: "Es un paso fundamental en el fortalecimiento de la seguridad jurídica entendiendo que la responsabilidad del Estado es un principio esencial de todo sistema republicano y democrático".
Mediación
Pasó a Diputados con media sanción del Senado un proyecto de ley que busca asegurar la mediación en procesos del fuero civil y comercial, para que no quede librada a interpretaciones, sino que sea obligatoria en las disputas entre particulares (personas o empresas), temas patrimoniales, contractuales o del derecho privado.
La iniciativa del senador radical Pablo Verdecchia modifica el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe para evitar debates de interpretación y llevar siempre adelante una instancia de mediación. Añade un apartado al artículo 19 de la Ley N° 5.531 que regla el proceso. En términos del autor de la iniciativa, se apunta a dar "un paso necesario" para la"modernización del sistema de administración de justicia".
Prevención
Durante la sesión, el Senado aprobó un proyecto de comunicación del senador Julio Garibaldi mediante el cual se solicita al Poder Ejecutivo mantener el ritmo de ejecución de obras estructurales de defensa hídrica y fortalecer la planificación territorial en el departamento La Capital ante los pronósticos vinculados al fenómeno climático "El Niño".
El legislador destacó que actualmente "se están llevando adelante tareas de prevención" y remarcó que "es importante continuar en ese camino para evitar consecuencias de posibles crecidas de los ríos". Sobre esta temática también se pronunciaron el senador Raúl Gramajo y el presidente provisional Felipe Michlig, quien destacó "el trabajo articulado que se está realizando entre los ministros de distintas áreas del gobierno y esta Cámara para anticiparnos a ese fenómeno".