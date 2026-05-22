A pedido de los intendentes

El Senado de Santa Fe modificó la ley de recurso administrativo, que vuelve a Diputados

La norma con manda constitucional ahora fija condiciones que conllevan un costo para iniciar reclamos contra la administración, por sus propias ventanillas. Se temía una avalancha de quejas para, por ejemplo, no pagar las multas.