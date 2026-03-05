#HOY:

Patricia Bullrich recibirá a Nahuel Gallo en el Senado

El encuentro se realizará este jueves por la tarde, luego de la liberación del gendarme tras 448 días detenido en Venezuela y su primera conferencia pública en el Edificio Centinela.

La legisladora no estuvo en la conferencia de prensa de este miércoles. Crédito: REUTERS.La legisladora no estuvo en la conferencia de prensa de este miércoles. Crédito: REUTERS.
Por: 

La jefa del bloque de senadores de Patricia Bullrich, de La Libertad Avanza (LLA), mantendrá este jueves a las 15.15 una reunión con el gendarme Nahuel Gallo, liberado tras pasar 448 días detenido en Venezuela, en un nuevo capítulo de su regreso al país.

Gallo, cuya liberación se produjo el domingo pasado tras más de un año encarcelado en la prisión de El Rodeo 1, brindó este miércoles su primera conferencia de prensa en el Edificio Centinela, donde habló brevemente sobre su experiencia y la actualidad de su salud.

La primera aparición pública

El gendarme se expresó ante medios desde el edificio donde se encuentra cumpliendo estudios y recuperación tras su liberación. “El Rodeo 1 no es muy bueno, es un lugar de muchísima tortura psicológica y no muy grata para contar en estos momentos”, relató Gallo, describiendo el penal donde estuvo recluido durante casi 15 meses.

Nahuel Gallo, an Argentine gendarmerie officer who was detained in Venezuela since December 2024, attends a press conference after his arrival to the country last Monday, with Argentina's Security Minister Alejandra Monteoliva, Foreign Minister Pablo Quirno and Gendarmerie Commander General Claudio Brilloni, in Buenos Aires, Argentina, March 4, 2026. REUTERS/Pedro Lazaro FernandezGallo fue liberado de su detención ilegal en Venezuela después de 448 días. Crédito: REUTERS.

También aseguró que su salud es buena y que está en proceso de reintegrarse a la vida cotidiana: “Estoy tratando de poder reinsertarme en la sociedad. Estoy tranquilo, con familia”, afirmó durante la rueda de prensa.

La audiencia contó con la presencia de las principales autoridades de seguridad y diplomáticas, entre ellas la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el canciller, Pablo Quirno, que acompañaron al efectivo en su exposición pública.

El contexto de su liberación

Nahuel Gallo fue detenido en diciembre de 2024 tras ingresar a Venezuela desde Colombia, presuntamente para visitar a su pareja y su hijo. Su arresto se produjo en medio de acusaciones de espionaje por parte de las autoridades venezolanas, algo que el gobierno argentino rechazó y consideró arbitrario.

Nahuel Gallo, an Argentine gendarmerie officer who was detained in Venezuela since December 2024, attends a press conference after his arrival to the country last Monday, with Argentina's Security Minister Alejandra Monteoliva, Foreign Minister Pablo Quirno and Gendarmerie Commander General Claudio Brilloni, in Buenos Aires, Argentina, March 4, 2026. REUTERS/Pedro Lazaro FernandezLa conferencia de prensa que Gallo brindó este miércoles desde el Edificio Centinela. Crédito: REUTERS.

La liberación se logró tras gestiones diplomáticas y el apoyo logístico de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que facilitó un vuelo para su regreso al país, donde fue recibido por su familia, con quienes se reencontró en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en las primeras horas de la madrugada.

Aunque Bullrich no estuvo presente en la conferencia de prensa inicial que Gallo ofreció el miércoles, su reunión de este jueves con el gendarme refleja la continuidad de su acompañamiento político.

La senadora y ex ministra de Seguridad ha seguido de cerca el caso desde su detención y, a través de sus redes sociales, celebró su regreso al país instando a no bajar los brazos en la búsqueda de la liberación de otros presos extranjeros en Venezuela

