Elecciones 2025

"Cachi" Martínez: “Debemos recuperar la cordura y la unidad en la Argentina”

El candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, emitió su voto en Santa Fe y destacó la importancia de la jornada democrática. Habló sobre la necesidad de recuperar la unidad, reafirmó su compromiso con la justicia social y celebró la participación ciudadana como un gesto de esperanza colectiva.