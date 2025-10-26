"Cachi" Martínez: “Debemos recuperar la cordura y la unidad en la Argentina”
El candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, emitió su voto en Santa Fe y destacó la importancia de la jornada democrática. Habló sobre la necesidad de recuperar la unidad, reafirmó su compromiso con la justicia social y celebró la participación ciudadana como un gesto de esperanza colectiva.
El domingo electoral comenzó con tranquilidad en Santa Fe. Entre las primeras horas de la mañana, el movimiento en las calles era leve, pero los ánimos estaban cargados de expectativa. Oscar “Cachi” Martínez llegó temprano a cumplir con su deber cívico y, en diálogo con El Litoral, compartió sus sensaciones sobre una jornada que, según definió, “es una oportunidad para recuperar la cordura y reencontrarnos como país”.
“Estoy muy contento, agradecido a Dios por este día maravilloso para que la gente pueda expresarse detrás de la idea de recuperar la cordura, de buscar un país para todos”, expresó Martínez, quien valoró el trabajo y la vocación solidaria de quienes sostienen las instituciones en los barrios, desde los comedores hasta las escuelas.
“Cada persona que colabora en un comedor, en un centro comunitario, cada docente, médico o enfermera que hace su trabajo a pesar de las dificultades, representa lo mejor de nuestra Argentina. Nadie se salva solo”, subrayó.
Cachi Martínez en dialogo con El Litoral. Foto: Flavio Raina
“Un país para todos”
El dirigente recordó sus recorridas por distintas localidades de la provincia y destacó que “la solidaridad es el alma del pueblo santafesino”. En ese sentido, llamó a bajar los niveles de enfrentamiento político y a recuperar el diálogo como camino hacia la unidad.
“Como dice el papa Francisco, ante la locura, el diálogo. Y el camino es la unidad: unión en la diferencia, amor en la discusión y la conciencia de que todos estamos en el mismo barco, que es la Argentina”, sostuvo.
Consultado sobre las expectativas electorales, Martínez remarcó que su mayor deseo es que “la Argentina recupere la memoria” y que el país vuelva a abrazar los valores de la justicia social. “Soñamos con un país donde todos puedan tener un plan de vida, un trabajo digno, acceso a la educación pública y gratuita, y la posibilidad de tener un pedacito de tierra donde construir futuro”, dijo.
Rechazó la “cultura del descarte” y reafirmó su compromiso con un modelo de inclusión: “No creemos en una sociedad donde las personas valen solo por su productividad. Cada argentino tiene una dignidad que debe ser respetada”.
Así votó Cachi Martínez. Foto: Flavio Raina
“Nadie se salva solo”
Martínez consideró que la elección es también una “batalla cultural” que enfrenta dos modelos de país. “Venimos a ser soldados de un ejército que lucha para que todos entendamos que nadie se salva solo”, afirmó.
Sobre la participación ciudadana, se mostró optimista: “Creo que vamos a revertir la baja participación de otras elecciones. Hay una enorme vocación en los sectores populares y en los adultos mayores de dar un mensaje claro: la gente quiere volver a creer en la democracia”.
Antes de continuar viaje hacia Rosario, Martínez agradeció a todos los que acompañaron su campaña. “Visitamos cada barrio, cada cuadra, hablando con comerciantes, con trabajadores que la están peleando. A todos les dijimos lo mismo: no se resignen. Hay que apostar a la democracia y rechazar cualquier forma de autoritarismo”, concluyó.
Dejanos tu comentario
