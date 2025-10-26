Arrancaron las elecciones legislativas en Argentina: la información, minuto a minuto

La primera hora de elecciones transcurre con poca participación. Las redes se hacen eco de esto, asegurando que en las diferentes localidades del país, el sentimiento es el mismo. Cabe recordar que tanto en las Elecciones Nacionales del 2023, como también en las santafesinas de este año, mucha gente no se acercó a su mesa para ejercer el derecho de votar.