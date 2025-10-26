Arrancaron las elecciones legislativas en Argentina: la información, minuto a minuto

En Santa Fe se renuevan hoy nueve de los 19 diputados que representa en la Cámara Baja nacional, en el contexto de una elección de medio término que impulsa a las coaliciones como La Libertad Avanza, Provincias Unidas y Unión por la Patria a jugar fuerte su ficha provincial.
El sistema de Boleta Única de Papel (BUP) introducido en esta elección abre además una nueva cámara de evaluación para la participación y el resultado.
Las campañas cerraron con actos centrales en Rosario de los principales frentes, y el escrutinio provisional recién podrá difundirse después de las 21 horas, cuando ya comenzará a perfilarse el mapa del poder santafesino.
Domingo 26.10
11:07 Poletti, listo para votar
El intendente de Santa Fe se hizo presente en la Escuela Constituyente para emitir su voto. El presidente municipal decidió esperar en la fila para votar como cualquier ciudadano común.
Domingo 26.10
11:02 El voto de Scaglia
La vicegobernadora llegó a la Escuela José Pedroni Rep 609 para sufragar y le ofreció facturas y bizcochos a la prensa y autoridades de mesa.
Domingo 26.10
10:43 Milei, rumbo a votar
Javier Milei está en viaje para votar en la UTN, a las 11hs. Previo a llegar a la Universidad, la comitiva presidencial tuvo que cargar combustible en una estación de servicio.
Domingo 26.10
10:09 El voto de Espert
El diputado nacional José Luis Espert votó en Béccar tras el escándalo por presunto lavado de dinero que lo llevó a renunciar a su candidatura por La Libertad Avanza. Evitó declaraciones amplias y pidió respeto ante la prensa: “Ya dije todo lo que tenía que decir”, afirmó.
Domingo 26.10
09:50 Agustín Rossi emitió su voto en Rosario
El candidato por el peronismo se acercó a la Escuela N 632 Jose Maria Puig para sufragar.
Domingo 26.10
09:42 Votó Santilli
El candidato a diputado nacional por Buenos Aires de La Libertad Avanza, Diego Santilli, votó en Tigre y afirmó que su meta es “descontar la diferencia de septiembre”. Tras una campaña corta y exigente, destacó el respaldo del presidente Javier Milei y convocó a la ciudadanía a participar.
Domingo 26.10
09:26 En Chubut, votó "Nacho" Torres
El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, referente de Provincias Unidas como el santafesino Maximiliano Pullaro, votó en Trelew y afirmó que su provincia “está aprendiendo a escribir su propio destino”. Dijo que la jornada se desarrolla con tranquilidad y destacó la relevancia del plebiscito local.
Domingo 26.10
09:22 Así votó Cachi Martínez
Domingo 26.10
09:02 Votó Pullaro en Hughes
Apenas pasadas las 9hs de la mañana, el gobernador de la provincia de Santa Fe votó en la Escuela N° 504 “Domingo F. Sarmiento” de la localidad de Hughes.
Domingo 26.10
08:48 Baja concurrencia a nivel nacional
La primera hora de elecciones transcurre con poca participación. Las redes se hacen eco de esto, asegurando que en las diferentes localidades del país, el sentimiento es el mismo. Cabe recordar que tanto en las Elecciones Nacionales del 2023, como también en las santafesinas de este año, mucha gente no se acercó a su mesa para ejercer el derecho de votar.
Domingo 26.10
08:36 Normalidad y participación en la apertura de mesas en Santa Fe
En la ciudad de Santa Fe se montó hoy un operativo electoral que acompaña el estreno del sistema de boleta única, con mesas instaladas en establecimientos como la Escuela Normal Superior N.º 4 y otras en el macrocentro, donde las autoridades locales –entre ellas Adriana Cano– explicaron que la participación y el control ciudadano son centrales para asegurar la transparencia del acto electoral.
Domingo 26.10
08:05 Si no votás
Quienes no concurran sin justificación deberán abonar una multa económica y quedarán registrados en el padrón de infractores. Se contemplan excepciones por distancia, enfermedad o razones laborales.
Domingo 26.10
08:05 Documentos válidos
Para votar se puede usar DNI tarjeta, libreta celeste o digital si coincide con el ejemplar del padrón. No se aceptan constancias de trámite. Las escuelas abrirán de 8 a 18 y habrá refuerzos de seguridad.
Domingo 26.10
08:04 Boleta Única de Papel
En Santa Fe se vota con el sistema BUP, que concentra todas las listas en una sola hoja. El votante debe marcar con una cruz el casillero elegido. Se elegirán nueve diputados nacionales y 19 senadores provinciales.
Domingo 26.10
08:01 Dónde votás
Más de 2,8 millones de santafesinos pueden consultar su lugar de votación en el padrón definitivo. El sitio del Tribunal Electoral permite verificar escuela, mesa y número de orden para las legislativas nacionales 2025.
Domingo 26.10
07:59 Abrieron los comicios
