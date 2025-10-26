¿Dónde voto?: consultá el padrón de las elecciones de este domingo

Los ciudadanos ya pueden verificar su lugar de votación para las Legislativas nacionales 2025. En El Litoral habilitamos el acceso directo para chequear tus datos y seguir toda la cobertura electoral.
Podés consultar tu establecimiento, mesa y número de orden desde El Litoral, en cualquier dispositivo. Acá te contamos cómo hacerlo y qué se elige ese día.
La consulta es gratuita y se realiza en el sitio oficial de la Justicia Nacional Electoral. Debés ingresar tu DNI, género y distrito. El sistema devuelve nombre, escuela asignada, dirección, mesa y número de orden.
Para evitar demoras, se recomienda verificar con anticipación y anotar la mesa y el número de orden. Si tu escuela cambió respecto de elecciones anteriores, el padrón lo reflejará de inmediato.
En estas legislativas se renuevan 127 bancas de Diputados y 24 bancas del Senado. Es una elección de mitad de mandato que definirá el nuevo equilibrio del Congreso.
Santa Fe, como el resto del país, elegirá diputados nacionales. El territorio santafesino pone en juego nueve bancas. Además, ocho distritos renovarán sus tres senadores. Verificá tu categoría y distrito en la consulta oficial.
Por primera vez en elecciones nacionales, se usará Boleta Única Papel (BUP). El Gobierno nacional publicó guías y un simulador para practicar cómo marcar tu opción de manera correcta.
La BUP simplifica el cuarto oscuro y reduce el faltante de papeletas. Informate antes de ir a votar para minimizar errores de marcación o firmas fuera de casillero.
Consejos útiles
Llevá tu DNI vigente y llegá con tiempo. Revisá accesos y alternativas de transporte. Si necesitás asistencia, el establecimiento contará con autoridades de mesa y personal de apoyo.
Si la web presenta demoras, reintentá en minutos u optá por los accesos alternativos que ofrece la Justicia Electoral. Guardá una captura con escuela, mesa y orden.
Afirmativo: Son votos afirmativos (o positivos) aquellos emitidos mediante Boleta Única oficializada y en los que el/la elector/a marca una opción electoral para una o más categorías.
Nulos: Con dos o más marcas para distintas agrupaciones políticas para la misma categoría (la nulidad sólo afecta a la categoría en la que se hubiese producido la repetición de opciones).
En la que se hubiese roto algunas de las partes (solo si esto impide determinar cuál ha sido la opción electoral escogida, limitándose la nulidad a la categoría en la que no fuera posible identificar el voto por la rotura de la Boleta Única),
Con inscripciones, imágenes o leyendas de cualquier tipo distintas de la marca de la opción electoral (solo si esto impide determinar cuál ha sido la opción electoral escogida).
Cuando junta con la Boleta Única plegada se hayan incluido objetos extraños a ella.
Blanco: Son votos en blanco aquellos en los que el/la elector/a no marca ninguna preferencia electoral en una o más categorías.
Recurrido: Son votos recurridos aquellos cuya validez o nulidad fuere cuestionada por el/la fiscal presente en la mesa. En este caso, el/la fiscal deberá fundar su pedido con expresión concreta de las causas que se asentarán sumariamente en volante especial que proveerá la Junta.
De identidad impugnada: Son votos de identidad impugnada aquellos emitidos por un/a elector/a cuya identidad ha sido cuestionada por las autoridades de mesa o los/as fiscales.