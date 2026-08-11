Por unanimidad, la comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados dictaminó el proyecto de "Ley Joaquín" que apunta a "establecer la obligatoriedad de medidas de seguridad destinadas a prácticas deportivas y recreativas" con el objetivo de evitar accidentes.
Avanza en Diputados la "Ley Joaquín" para prevenir accidentes deportivos infantiles
El proyecto busca implementar medidas de seguridad en instalaciones deportivas. Recibió este martes dictamen favorable en comisión y está listo para ser votado en el recinto.
La iniciativa, que tiene como autora a la diputada nacional de Unión por la Patria Luciana Potenza, ya había obtenido dictamen de la comisión de deportes a fines de juinio pasado, por lo que quedó en condiciones de ser votada en el recinto.
La norma propuesta dispone la obligación de instalar, anclar, mantener y controlar estrictamente los arcos de fútbol, hockey, handball, rugby, aros de básquet, postes de red de voley y juegos de plaza instalados en espacios públicos y privados.
La ley lleva ese nombre en memoria de Joaquín Gatto, un niño de 12 años que falleció en el año 2024 tras caerse sobre él un arco de fútbol mal fijado en un predio de la localidad bonaerense de San Pedro.
El hecho trágico ocurrió en un campamento escolar de verano en un predio perteneciente a un sindicato, donde las estructuras deportivas carecían de anclajes reglamentarios.
Los padres y allegados a la víctima fatal transformaron el dolor en acción comunitaria e impulsaron la iniciativa legislativa bajo el lema "Que el juego no cueste la vida", con el objetivo de evitar que otros niños sufran accidentes fatales por la negligencia en el mantenimiento de infraestructuras recreativas.
"A pesar de que la Libertad Avanza mantiene cerrado los debates en Diputados, hemos logrado consenso hoy para llevar al recinto un tema prioritario para la prevención de accidentes", explicó el presidente de la comisión de Familias, Niñez y Juventudes, Pablo Yedlin.