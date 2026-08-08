Presente y futuro de la economía argentina

Rapetti: “Sin más industria y servicios profesionales, Argentina no podrá mejorar su calidad de vida”

El economista participó de una jornada organizada por la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, y el diputado Mariano Cuvertino, para analizar el desarrollo productivo nacional y de la provincia. “Que le vaya mal a Trump y bien a Lula no es positivo para la posibilidad de reelección de Milei”, dijo.