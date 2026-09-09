La Cámara de Diputados de la Nación sesiona este miércoles desde las 12 horas para tratar los proyectos de combate a la morosidad familiar y la prórroga de la emergencia en Discapacidad.
En vivo: Diputados recibe una sesión opositora con eje en endeudamiento y discapacidad
La Cámara baja sesiona este miércoles desde las 12 horas. La oposición se aseguró el quórum para la sesión de este miércoles y LLA recalcula su estrategia
La sesión fue solicitada por un bloque transversal opositor (Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Izquierda y sectores del radicalismo).
Sesión en vivo
El quórum
De diversas fuentes parlamentarias de primera mano, varios de los diputados que estaban en duda para el inicio de la sesión de este miércoles al mediodía confirmaron que serán de la partida.
En Provincias Unidas, la gran mayoría bajará al recinto, y sólo persiste la incerteza respecto de diputados con pasado reciente en el PRO como Jorge Sergio Capozzi y José Nuñez.
De Argentina Federal, los cuatro misioneros ya estaban confirmados (su presidente, Oscar Herrera Ahuad, había firmado el pedido de sesión especial), y restaba saber qué harían los cuatro salteños y el puntano Claudio Álvarez.
En el PRO, Álvaro González -alineado a Horacio Rodríguez Larreta- también se encamina a diferenciarse de su bloque y anunciaría su postura momentos antes del inicio de la sesión.
También estarán sentados en sus bancas los tres diputados de Elijo Catamarca (que responde al gobernador Raúl Jalil), cuyo presidente de bloque, Sebastián Nóblega había sido uno de los firmantes del pedido de sesión.
La estrategia del oficialismo
En un intento para desbaratar la sesión y así evitar que el adversario tome las riendas de la discusión pública, La Libertad Avanza tuvo que aceptar que esos dos ejes, discapacidad y endeudamiento familiar, habían calado en la sensibilidad popular y para no pagar un costo social mayor decidió ir detrás de esa agenda instalada con éxito por la oposición.
El primer paso fue activar las comisiones de Finanzas y de Discapacidad, y el segundo paso fue dejar trascender que estaban trabajando en iniciativas propias sobre los dos temas.
En ambos casos las autoridades de La Libertad Avanza elaboraron un cronograma de trabajo con plazos de resolución bastante razonables, con la intención de apropiarse de la agenda opositora e invitar a los legisladores dialoguistas a vaciar la sesión del 9 de septiembre.