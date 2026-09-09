#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Congreso

En vivo: Diputados recibe una sesión opositora con eje en endeudamiento y discapacidad

La Cámara baja sesiona este miércoles desde las 12 horas. La oposición se aseguró el quórum para la sesión de este miércoles y LLA recalcula su estrategia

Imagen ilustrativa. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.Imagen ilustrativa. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La Cámara de Diputados de la Nación sesiona este miércoles desde las 12 horas para tratar los proyectos de combate a la morosidad familiar y la prórroga de la emergencia en Discapacidad.

Mirá tambiénCon Malvinas como eje central, Karina Milei encabezó una reunión de la mesa política

La sesión fue solicitada por un bloque transversal opositor (Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Izquierda y sectores del radicalismo).

Sesión en vivo

%

El quórum

De diversas fuentes parlamentarias de primera mano, varios de los diputados que estaban en duda para el inicio de la sesión de este miércoles al mediodía confirmaron que serán de la partida.

En Provincias Unidas, la gran mayoría bajará al recinto, y sólo persiste la incerteza respecto de diputados con pasado reciente en el PRO como Jorge Sergio Capozzi y José Nuñez.

Mirá tambiénSantilli respaldó la reelección de Milei y anticipó una elección “contundente” en 2027

De Argentina Federal, los cuatro misioneros ya estaban confirmados (su presidente, Oscar Herrera Ahuad, había firmado el pedido de sesión especial), y restaba saber qué harían los cuatro salteños y el puntano Claudio Álvarez.

En el PRO, Álvaro González -alineado a Horacio Rodríguez Larreta- también se encamina a diferenciarse de su bloque y anunciaría su postura momentos antes del inicio de la sesión.

(260219) -- BUENOS AIRES, 19 febrero, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 19 de febrero de 2026 de la sesión donde se debate el proyecto de Ley de Modernización Laboral, en el Congreso Nacional, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina. La Cámara de Diputados de Argentina inició el jueves el debate por el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno, en medio de una huelga general de 24 horas convocada por centrales sindicales y gremios que califican la iniciativa de "regresiva" y consideran que afecta derechos básicos de los trabajadores. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (jg) (ah) (vf)Cámara de Diputados de la Nación. Crédito: Xinhua/Martín Zabala

También estarán sentados en sus bancas los tres diputados de Elijo Catamarca (que responde al gobernador Raúl Jalil), cuyo presidente de bloque, Sebastián Nóblega había sido uno de los firmantes del pedido de sesión.

La estrategia del oficialismo

En un intento para desbaratar la sesión y así evitar que el adversario tome las riendas de la discusión pública, La Libertad Avanza tuvo que aceptar que esos dos ejes, discapacidad y endeudamiento familiar, habían calado en la sensibilidad popular y para no pagar un costo social mayor decidió ir detrás de esa agenda instalada con éxito por la oposición.

Cámara de Diputados de la Nación. Crédito: HCDNCámara de Diputados de la Nación. Crédito: HCDN

El primer paso fue activar las comisiones de Finanzas y de Discapacidad, y el segundo paso fue dejar trascender que estaban trabajando en iniciativas propias sobre los dos temas.

En ambos casos las autoridades de La Libertad Avanza elaboraron un cronograma de trabajo con plazos de resolución bastante razonables, con la intención de apropiarse de la agenda opositora e invitar a los legisladores dialoguistas a vaciar la sesión del 9 de septiembre.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Cámara de Diputados de la Nación
Javier Milei

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro