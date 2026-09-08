El jefe de Gabinete, Diego Santilli, manifestó su intención de que Javier Milei consiga la reelección presidencial en 2027 y se convierta en el primer mandatario no peronista ni kirchnerista de la actual etapa democrática en obtener un segundo mandato consecutivo.
Santilli respaldó la reelección de Milei y anticipó una elección “contundente” en 2027
El jefe de Gabinete afirmó que quiere que Javier Milei sea reelecto en 2027 y sostuvo que el oficialismo deberá ampliar sus acuerdos con aliados para fortalecer su representación política.
Durante la séptima edición del ciclo Democracia y Desarrollo, organizado por Clarín, el funcionario sostuvo que los cambios permanentes de rumbo perjudicaron históricamente al país y planteó la necesidad de mantener una misma orientación política durante un período prolongado.
El respaldo a la reelección de Milei
“Yo quiero que Javier Milei sea el primer presidente no peronista o no kirchnerista de la era democrática, de esta joven democracia argentina, en ser reelecto”, afirmó Santilli durante su exposición.
El jefe de Gabinete explicó que su respaldo no responde solamente a una relación personal con el Presidente. Vinculó su posición con el rumbo económico y político del Gobierno y con el lugar que, a su entender, puede ocupar la Argentina en el escenario internacional.
“Solemos ir cuatro años para un lado y después cuatro, ocho o doce para otro. Eso nos hace mucho daño como país”, señaló. Santilli consideró que mantener una orientación sostenida podría permitir que la Argentina atraviese varias décadas consecutivas de crecimiento.
La estrategia electoral para 2027
Santilli también anticipó que el oficialismo buscará realizar una “elección contundente” en las presidenciales de 2027 mediante una ampliación de la estructura de alianzas que acompañan actualmente al Gobierno.
“El partido del Presidente, con la ampliación con nuestros socios y aliados estratégicos, va a llevarnos a tener una elección contundente el año que viene”, expresó. Además, proyectó triunfos en distintas provincias y la continuidad de los distritos que ya acompañan al oficialismo.
El funcionario destacó como antecedente el resultado obtenido en las elecciones legislativas de 2025 y especialmente la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires.
El rol del PRO y los gobernadores
Santilli sostuvo que para las elecciones ejecutivas será necesario “ampliar y profundizar” los acuerdos políticos. En ese sentido, destacó el acompañamiento que recibió el Gobierno durante sus primeros años pese a haber comenzado la gestión con una representación minoritaria en el Congreso.
Recordó que al asumir Milei, el oficialismo contaba con alrededor del 10% de los senadores y el 14% de los diputados. En ese escenario, destacó el respaldo del PRO, encabezado en Diputados por Cristian Ritondo, y el acompañamiento de distintos gobernadores.
Santilli afirmó que ese esquema permitió al Ejecutivo sostener iniciativas durante la primera etapa de la gestión y señaló que el resultado de las legislativas de 2025 modificó el equilibrio de fuerzas en ambas cámaras.
Más acuerdos en el Congreso
El jefe de Gabinete definió esa nueva situación como un mayor “block power”, al considerar que el oficialismo cuenta actualmente con capacidad parlamentaria para impedir la aprobación de medidas que considere contrarias al programa de Gobierno.
Sin embargo, aclaró que esa representación todavía no alcanza para avanzar con todas las reformas que impulsa la administración de Milei. Por ese motivo, planteó como objetivo consolidar el espacio oficialista y sumar nuevos acuerdos políticos.
“Ahora tenemos que profundizar y eso significa consolidar, ampliar nuestra matriz de acuerdos, consolidando también el partido del Presidente”, concluyó Santilli durante su intervención en el ciclo.