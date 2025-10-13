La Justicia rechazó definitivamente la reimpresión de boletas en la Provincia de Buenos Aires

A menos de dos semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre, la Cámara Nacional Electoral le bajó el pulgar al pedido de La Libertad Avanza para modificar la boleta única papel en la provincia de Buenos Aires.
Así lo determinó la Cámara nacional Electoral, ante el planteo de La Libertad Avanza tras la por renuncia de José Luis Espert. Además, determinó que Diego Santilli sea el primero en la lista, por sobre Karen Reichardt.
La solicitud llegó luego de la renuncia de José Luis Espert, quien encabezaba la lista a diputados nacionales. Pero el fallo emitido este lunes fue claro: la logística ya está en marcha y no hay tiempo material para imprimir, distribuir y validar una nueva tirada.
Los camaristas Daniel Bejas, Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera declararon que se vencieron los plazos para la reimpresión de las Boletas Únicas de Papel de Buenos Aires, lo que significa que la imagen del economista José Luis Espert continuará al frente de La Libertad Avanza en la provincia.
“Resulta imposible […] en términos fácticos cumplir con el procedimiento de ley -oficializar un nuevo modelo de boleta, exhibirlo en audiencia, aprobarla, reimprimirla; controlar, preparar y distribuir los casi cuarenta mil talonarios- y, al mismo tiempo, garantizar el legítimo pronunciamiento del pueblo a través de su cuerpo electoral el 26 de octubre”, sentencia.
La CNE recordó que la implementación de la BUP implica un riguroso proceso de diseño, aprobación e impresión reglado por el Código Electoral Nacional. En este caso, dicho proceso ya se encontraba "precluído", tal como lo informó la Junta Electoral Nacional del distrito Buenos Aires.
Un informe técnico de las autoridades del Correo fue clave en la decisión, ya que establecía el 16 de octubre como fecha límite para iniciar la distribución del material electoral en la provincia de Buenos Aires. El proceso de reimpresión de las nuevas boletas, según el Correo, demandaría al menos cinco días.
De esta manera, la fecha límite para que fuera materialmente posible reimprimir las boletas ya había vencido el viernes 10 de octubre. Sin embargo, la apelación para solicitar esta reimpresión recién fue elevada al Tribunal el sábado 11, y quedó en condiciones de ser tratada después de la opinión del fiscal electoral, el domingo 12 de este mes.
En consecuencia, el Tribunal consideró que "carece de interés jurídico actual pronunciarse sobre la apelación presentada", dando por cerrado el debate sobre la modificación de las boletas en la provincia de Buenos Aires.
En el otro expediente, emitido durante el fin de semana, la CNE se expidió sobre el corrimiento de lugares en la lista de La Libertad Avanza, producto de la renuncia de Espert.
Con los votos de los jueces Santiago Corcuera y Daniel Bejas -Alberto Dalla Vía se encontraba en uso de licencia-, revocó la decisión del juez de primera instancia, Alejo Ramos Padilla, que había rechazado la solicitud de La Libertad Avanza para que Diego Santilli encabezara la lista. De esta manera, queda en segundo lugar Karen Reichardt.
Por otra parte, los apoderados de LLA solicitaron a la Junta Electoral bonaerense la posibilidad de reimprimir los afiches que figuran en los centros de votación y que exhiben la oferta electoral con la totalidad de los/as candidatos/as. La junta provincial solicitó informe al Ministerio de Interior de la Nación sobre la viabilidad y costos de esta petición.
