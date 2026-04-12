Estrategia electoral

Cambio de domicilio

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini formalizó su cambio de residencia a pedido del gobernador, quien lo proyecta como el nombre fuerte para la intendencia de Rosario. Tras años de votar en su Labordeboy natal, el funcionario cumplió con el trámite legal para quedar habilitado en la ciudad del sur.