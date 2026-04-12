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Cambio de domicilio

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini formalizó su cambio de residencia a pedido del gobernador, quien lo proyecta como el nombre fuerte para la intendencia de Rosario. Tras años de votar en su Labordeboy natal, el funcionario cumplió con el trámite legal para quedar habilitado en la ciudad del sur.

Gustavo Puccini - Foto: Manuel FabatiaGustavo Puccini - Foto: Manuel Fabatia
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Gustavo Puccini, actual ministro de Desarrollo Productivo, concretó el cambio de domicilio y en el padrón ya figura como vecino de Rosario.

El oriundo de Labordeboy, dpto General López, hizo el cambio a pedido de Maxiliano Pullaro que lo impulsa como candidato a intendente de la ciudad más poblada de la provincia.

Puccini se fue a estudiar a Rosario en su adolescencia y se radicó en Rosario donde trabajó durante muchos años en el sector privado donde llegó a cargos gerenciales en una de las primeras empresas nacionales ligada a la alimentación. Pero nunca había cambiado el domicilio y en cada elección volvía al pueblo a cumplir con el compromiso ciudadano.

Ahora no pudo negarse al pedido de Pullaro y concretó el trámite. Eso sí, Pullaro sigue con el domicilio en Hughes, otra localidad de General López.

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