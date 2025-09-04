Cuánto dinero recibirán los partidos para la campaña de las elecciones de octubre

El gobierno nacional oficializó este jueves los montos que recibirán los partidos y alianzas políticas para financiar las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.
Fue a través de la Resolución 375/2025 de la vicejefatura de Gabinete del Interior, publicada en el Boletín Oficial de este jueves.
Según la Resolución 375/2025 publicada en el Boletín Oficial, la vicejefatura de Gabinete del Interior determinó un aporte global superior a los 13.200 millones de pesos destinados a la campaña electoral.
El desglose establece que para la categoría Diputados Nacionales se asignarán $8.815.610.700,67, mientras que para la de Senadores Nacionales la cifra asciende a $4.407.805.350,33.
El documento publicado este 4 de septiembre de 2025 cuenta exclusivamente con la firma de Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete del Interior.
El texto detalla que la Dirección Nacional Electoral será la encargada de disponer la distribución de los recursos entre las agrupaciones políticas que participen en los comicios y de informar la nómina de beneficiarios a la Dirección General de Administración de Interior. También tendrá a su cargo la aplicación de eventuales sanciones que disponga la Justicia Nacional Electoral.
El gasto se solventará con créditos presupuestarios de la Jurisdicción 25 - Subjurisdicción 06 (Vicejefatura de Gabinete del Interior) para el ejercicio 2025, en base a la publicación oficial.
“Que a través de la Ley N° 26.215 y sus modificatorias, se regulan los aportes que los partidos políticos tienen derecho a percibir para las campañas electorales. Que el artículo 5° de la mencionada Ley establece que el Estado contribuye al normal funcionamiento de los partidos políticos reconocidos, en las condiciones establecidas en esa ley”, argumenta la resolución en un pasaje.
