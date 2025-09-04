Acto en Moreno

Con tono desafiante, Milei cerró la campaña bonaerense llamando a "liberar la provincia del kirchnerismo"

Previo a las elecciones en Buenos Aires, el presidente Javier Milei arremetió contra el kirchnerismo, denunció ataques, llamó a la militancia a fiscalizar "hasta el último voto" y pidió "llenar las urnas de votos violetas". "Nos quieren hacer trampa porque están desesperados", aseguró.