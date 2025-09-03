Fuertes cruces entre Milei y Kicillof por la seguridad en el cierre de campaña de las elecciones bonaerenses

Horas antes de encabezar su acto de cierre de campaña de las elecciones bonaerenses que se realizarán este domingo, el presidente Javier Milei lanzó una gravísima acusación contra la oposición.
El presidente dejó trascender que el kirchnerismo busca frenar su plan "a cualquier costo". El gobernador no eludió la controversia y aseguró que el oficialismo quiere "sembrar caos" de cara a los comicios que se realizarán este domingo.
Antes del acto que se realizará en la tarde de este miércoles, sobre el que pesan múltiples alertas por su seguridad tras la accidentada caravana de la semana pasada en Lomas de Zamora, Milei aseguró que la estrategia del kirchnerismo para desestabilizar a su gobierno incluye la posibilidad de atentar contra su vida.
Las declaraciones se dieron en una entrevista grabada en la Casa Rosada con Louis Sarkozy, hijo del expresidente francés, que fue publicada este miércoles.
El Presidente afirmó que la oposición, de cara a las elecciones, está aplicando la "estrategia de (Hernán) Cortés, que es la de quemar las naves: es a todo o nada". Agregó que esto también implica "inventar mentiras para tratar de desprestigiarme".
Consultado sobre la conflictividad política, Milei fue contundente: "La estrategia del kirchnerismo es ‘destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme’".
En otro tramo de la entrevista, y en medio del escándalo de los audios, el mandatario defendió a su hermana. "Logramos en tiempo récord hacer un partido político, que en Argentina es casi imposible. Gran mérito de mi hermana, que ha hecho un trabajo fenomenal", destacó.
Milei también redobló sus críticas a la izquierda y se negó a negociar con ellos. "No podés darle un milímetro al que te quiere matar. Cuando son oposición, intentan destruir al Gobierno y cuando son gobierno, destruyen el país", sostuvo, y calificó a los socialistas del siglo XXI como "psicópatas".
En tanto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, responsabilizó directamente al presidente Javier Milei "de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse" durante el acto en Moreno.
En un duro comunicado, Kicillof acusó al gobierno nacional de estar en un estado de "creciente desesperación" y de utilizar el caos como una estrategia política. "Un Gobierno que hizo negocios con los medicamentos de las personas con discapacidad es capaz de cualquier cosa. Capaz de buscar episodios de desorden para distraer", enfatizó.
El mandatario bonaerense calificó la convocatoria en Moreno como "muy extraña y sospechosa", al señalar que se eligió un lugar no preparado y que en su organización intervienen "personajes con más prontuario delictivo que experiencia política". Además, recordó las "llamativas fallas en la seguridad" de los actos previos en Lomas de Zamora, Junín y Corrientes, que estuvieron a cargo de fuerzas federales.
Ante este escenario, el gobernador hizo un llamado directo a la ciudadanía. "Les pido a los vecinos y vecinas de Moreno: no se acerquen a ese acto", solicitó, y agregó que "el verdadero modo de expresar ese enojo no es con gritos ni con piedras: es con votos el domingo".
Finalmente, Kicillof aclaró que, si bien la Policía Bonaerense colaborará con el operativo de seguridad como le fue solicitado, la desconfianza es total. "Cumpliremos con la solicitud (...) pero no confiamos en este Gobierno", advirtió, y cerró: "Hago responsable a Javier Milei de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse".
