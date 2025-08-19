Tras el cierre de listas

Caren Tepp destacó que el peronismo en Santa Fe consolidó su proceso de renovación

La concejala rosarina y representante de Ciudad Futura encabeza la lista de Fuerza Patria para disputar bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. Vaticinó un "escenario de tercios" en la provincia de cara a los próximos comicios.