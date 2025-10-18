Caren Tepp: “A Cristina la proscribieron”

Caren Tepp, primera candidata a diputada nacional por el espacio kirchnerista Fuerza Patria, expresó su rechazo al fallo que confirmó la condena contra Cristina Fernández de Kirchner. “Creo que Cristina claramente está proscripta por una causa judicial en la que no se pudo constatar ninguna culpabilidad; si me preguntas sinceramente, te lo tengo que decir”, afirmó la dirigente en una nota con el periodista Luis Novaresio.
Consultada sobre los argumentos de la sentencia y las presuntas irregularidades en las obras públicas investigadas, Tepp agregó: “En mi lectura, hay un intento de proscripción judicial”.
La causa Vialidad, iniciada en 2016, investigó si el empresario Lázaro Báez fue beneficiado con 51 contratos de obra pública en Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. En 2022 el Tribunal Oral Federal N.º 2 la condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta, fallo ratificado en 2025 por la Corte Suprema.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.