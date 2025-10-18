Rechazo al fallo

Caren Tepp: “A Cristina la proscribieron”

La candidata a diputada nacional por Fuerza Patria, Caren Tepp, aseguró que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue víctima de una proscripción judicial y sostuvo que la causa Vialidad “no pudo constatar ninguna culpabilidad”.