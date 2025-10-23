Elecciones 2025

Caren Tepp: "Estas elecciones van a definir si ganan los argentinos y las argentinas"

La candidata de Fuerza Patria advirtió por el impacto económico y social de las políticas nacionales en Santa Fe. "Somos los únicos opositores al gobierno nacional, Provincias Unidas es una colectora de La Libertad Avanza", dice.