Recambio

Carlos Pagano fue designado como sub Jefe de la Policía de la provincia de Santa Fe

Reemplazará en el cargo a Daniel Fernando Filchel, quien presentó días atrás la renuncia y pasó a retiro tras haber cumplido los 30 años de servicio. El funcionario recientemente designado se venía desempeñando como titular de la Regional XIII con sede en la ciudad de San Cristóbal.