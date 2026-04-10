Mediante decreto Número 681, el gobernador designó a Carlos Pagano como nuevo sub jefe de la Policía de la provincia de Santa Fe. El texto lleva la firma de Maximiliano Pullaro y del ministro de Seguridad, Pablo Coccocioni. Pagano es Director General de Policía y se venía desempeñando como Jefe de la Unidad Regional de Castellanos, con sede en Rafaela.
Carlos Pagano fue designado como sub Jefe de la Policía de la provincia de Santa Fe
Reemplazará en el cargo a Daniel Fernando Filchel, quien presentó días atrás la renuncia y pasó a retiro tras haber cumplido los 30 años de servicio. El funcionario recientemente designado se venía desempeñando como titular de la Regional XIII con sede en la ciudad de San Cristóbal.
Reemplazará en el cargo a Daniel Fernando Filchel, quien había cumplido los 30 años de servicio, y presentó la renuncia para el posterior pase a retiro.
Enroque
En simultáneo con la renuncia del Sub Jefe Daniel Filchel, y tal como informara El Litoral, el Ministerio de Seguridad dispuso una serie de cambios en dos Unidades Regionales. Por un lado, quien se venía desempeñando como Jefe de San Cristóbal, Alejandro Tognolo, fue designado como titular de la Regional Castellanos. La Regional XIII (San Cristóbal) quedó a cargo, en tanto, de Marcela Fernández, quien se venía desempeñando como Sub Jefa.
Y Pagano, quien venía ejerciendo el cargo de Jefe de Castellanos, fue designado ahora como Sub Jefe de la institución a nivel provincial.