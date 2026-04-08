Cambios en la institución

Renunció y pasó a retiro el Sub Jefe de la Policía de la provincia de Santa Fe

Se trata de Daniel Fernando Filchel, quien había tomado posesión del cargo en diciembre de 2023. Acreditó 30 años de servicio y presentó su dimisión el 25 de marzo pasado. Aún no hay reemplazante. Cambios, también, en San Cristóbal y Castellanos.