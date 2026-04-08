El gobernador Maximiliano Pullaro aceptó la renuncia del sub jefe de la policía de la provincia, Daniel Fernando Filchel, y dispuso su pase a Retiro Obligatorio. Ello, a partir de que reviste el cargo de Director General de Policía.
Renunció y pasó a retiro el Sub Jefe de la Policía de la provincia de Santa Fe
Se trata de Daniel Fernando Filchel, quien había tomado posesión del cargo en diciembre de 2023. Acreditó 30 años de servicio y presentó su dimisión el 25 de marzo pasado. Aún no hay reemplazante. Cambios, también, en San Cristóbal y Castellanos.
El pase a retiro, según consta en el decreto Nro. 650 del pasado 7 de abril, "será efectivo a partir de la finalización de las licencias anuales ordinarias que por derecho le pudieren corresponder". El mismo texto plantea que el funcionario policial "deberá devolver los elementos provistos por el Estado Provincial ante el Departamento Logística de la Policía de la Provincia, bajo apercibimiento de realizarse las denuncias penales correspondientes".
Una vez aceptada la renuncia para acogerse a los beneficios jubilatorios, el funcionario policial será notificado para concurrir a la Dirección General de Servicios Sociales de la Policía a los fines de confeccionar su legajo jubilatorio y dar inicio al trámite previsional, en el plazo máximo de 10 días hábiles.
El detalle
La renuncia fue presentada por Filchel el pasado 25 de marzo "agradeciendo la confianza recibida"; el 11 de diciembre de 2023, había sido designado como subjefe de la fuerza. Según lo reportado por el Departamento Judicial, no se registraban "actuaciones administrativas en trámite ni poseía deudas con el Estado".
Había ingresado a la repartición Policial el 9 de noviembre de 1995, por lo que poseía una antigüedad superior a los 30 años de servicios. Según la normativa vigente, cuando el funcionario policial que se retira "ocupare el cargo de Jefe o Subjefe de Policía de la Provincia, percibirá un haber equivalente al ciento por ciento de la remuneración".
Según pudo saber El Litoral, no se ha dispuesto aún quién lo reemplazará en el cargo.
Otros cambios
Por otra parte, desde el Ministerio de Seguridad también se dispuso un corrimiento en las Regionales XIII y V. Según confiaron fuentes oficiales a este diario, quien se venía desempeñando como Jefe de San Cristóbal, Alejandro Tognolo, se hará cargo de la Regional Castellanos, con sede en Rafaela. La Regional XIII quedará a cargo de Marcela Fernández, quien se venía desempeñando como Sub Jefa. Carlos Pagano, quien venía ejerciendo el cargo de Jefe de Castellanos, queda a la espera de asignación de nuevo destino. Voceros del Ministerio de Seguridad desvincularon los cambios de lo sucedido en la escuela Nro. 40 de San Cristóbal, hace diez días.