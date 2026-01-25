#HOY:

Leonel Chiarella participó del homenaje en Cruz del Eje y reivindicó el legado de Illia como faro para la gestión y la política.

El nuevo presidente del comité nacional del radicalismo, Leonel Chiarella, estuvo en el día del fallecimiento de Illia en la casa museo en Cruz del Eje. "Estoy muy emocionado de estar en la casa de Arturo Illia para homenajearlo a 43 años de su fallecimiento. Su casa, ese lugar que nos recuerda que los valores no pasan de moda", señaló el venadese.

"Él nos enseñó algo importante, que su forma de gobernar sigue siendo necesaria. Nos demostró que se puede gobernar con honestidad y coraje. Como parte parte de una generación que cree en la gestión, en el Estado y en la buena política, sus valores son nuestra guía para seguir marcando el camino" remarcó Chiarella quien el fin de semana había realizado una gira partidaria por San Luis y localidades cordobesas.

