La Justicia autorizó al “Chiqui” Tapia para que salga del país

La Justicia autorizó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, para salir del país.
El presidente de la AFA recibió la noticia este viernes. Tiene en agenda sorteos CONMEBOL y los eventos de la Selección mayor de fútbol masculina.
La Justicia autorizó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, para salir del país.
Tapia, que este jueves se sometió a indagatoria en la causa donde se lo acusa de presunta retención de impuestos y aportes previsionales por 19.300 millones de pesos, podrá viajar al sorteo de las Copas Libertadores y Sudamericana que se realizará en Paraguay, según lo dictaminado por la Justicia en lo Penal Económico.
Luego de su indagatoria, Tapia había asegurado que la AFA “ha actuado en todo momento dentro del marco de la legalidad, ejerciendo derechos reconocidos por el Estado”.
“Se han presentado todas las declaraciones y pagos tributarios correspondientes, cumpliendo correctamente con sus obligaciones y sin omitir aportes del personal en relación de dependencia”, expresó.
Luego se expresó en sus redes sociales, donde planteó: “Frente a la difusión de información distorsionada y la denuncia presentada, la AFA se pone a disposición de la Justicia para colaborar y aclarar cualquier situación vinculada a la institución”.
“Todos los pagos fueron realizados con intereses resarcitorios, sin sanciones punitivas, y el único representante legal de la AFA en esta causa es el Dr. Luis F. Charró”. “Sigo plenamente enfocado en trabajar por y para los clubes argentinos, fortalecer el fútbol en todas sus categorías y garantizar que el fútbol nacional esté preparado de cara a los próximos desafíos, la Finalissima y el Mundial”, cerró.
El sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana será el jueves 19 de marzo en la sede de la Conmebol que se encuentra en la ciudad de Luque, muy cerca de la capital, que es Asunción.
Los equipos argentinos que jugarán la Copa Libertadores serán Boca, Estudiantes de La Plata, Rosario Central, Platense, Independiente Rivadavia de Mendoza y Lanús, mientras que aquellos que dirán presente en la Sudamericana serán River, Racing, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central.
A la salida, Tapia dijo que "cumplió con lo que quería la Justicia”. La declaración fue ante el juez Diego Amarante, luego de que este miércoles hiciera lo propio el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, quien presentó un escrito como parte de la misma investigación.
En ese escrito, Tapia negó “de manera categórica y circunstanciada haber decidido, ordenado, ejecutado o consentido deliberadamente la falta de ingreso de tributos o recursos de la seguridad social retenidos por la AFA", y rechazó “haber tenido intervención, injerencia o decisión personal alguna sobre la materia objeto de cuestionamiento“.
Para el dirigente, la AFA “es imputada como sospechosa de una conducta dolosa respecto de obligaciones que nunca ocultó, nunca disimuló y que además regularizó sin haber conocido aún la existencia de la causa”.
En el expediente se busca determinar si existieron irregularidades en la retención y pago de tributos vinculados al fútbol argentino, en un expediente que también alcanza a otros dirigentes de la AFA y que generó una fuerte repercusión en el ámbito deportivo y político.
La defensa de Tapia había solicitado sin éxito que se declarara la nulidad de su citación a declaración indagatoria. El juez también prohibió a ambos salir del país, a cuatro meses para el Mundial de Estados Unidos, aunque luego le otorgó a Tapia el permiso correspondiente.__IP__