Revisarán el Código Civil

¿Quién se queda con la mascota después de un divorcio? El cambio legal que prepara el Gobierno

El Ministerio de Justicia creó una comisión para revisar la condición jurídica de los animales y regular su cuidado cuando termina una relación de pareja. La iniciativa busca dar respuesta a situaciones familiares que hoy carecen de una legislación específica.