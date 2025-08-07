Última audiencia pública de la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías
La instancia formó parte del proceso de participación ciudadana que atraviesa la Convención, con foco en la ampliación y actualización de los derechos fundamentales previstos en la Carta Magna provincial.
Participaron organizaciones sociales, especialistas y ciudadanos. Foto: Gentileza
La Comisión de la Convención Reformadora de la Constitución provincial cerró este miércoles su ciclo de audiencias públicas, con una jornada en el recinto de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe. Participaron organizaciones sociales, especialistas y ciudadanos que presentaron propuestas sobre derechos y calidad institucional.
La actividad formó parte del proceso participativo impulsado por la comisión, con el objetivo de recoger aportes, propuestas y miradas de diversos actores de la sociedad santafesina sobre los temas que integran su agenda de trabajo.
Durante la jornada, expusieron representantes de organizaciones de la sociedad civil, especialistas en derecho constitucional y derechos humanos, académicos y ciudadanos interesados, quienes compartieron sus perspectivas sobre la ampliación de derechos, la inclusión de principios democráticos, la equidad y la calidad institucional del Estado.
Esta Comisión aborda la reforma de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Provincial. Tiene a su cargo el estudio de artículos ya existentes y la incorporación de nuevos derechos: digitales, ambientales, científicos, de acceso al agua y de protección a consumidores y usuarios, entre otros. Su misión es fortalecer el enfoque de derechos en clave contemporánea, con perspectiva inclusiva y de futuro.
