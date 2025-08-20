Adelantar una hora

El Congreso busca modificar el huso horario en el país: razones y consecuencias

La Cámara de Diputados discutirá un proyecto del diputado Julio Cobos para adelantar el huso horario a -4 GMT, buscando alinear el reloj con el ciclo solar, fomentar el ahorro energético y facilitar acuerdos regionales.