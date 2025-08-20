El Congreso busca modificar el huso horario en el país: razones y consecuencias

Desde el inicio de la jornada legislativa, la Cámara de Diputados pone sobre el tapete una propuesta del diputado mendocino Julio Cobos, trasladar el horario oficial del país de -3 GMT a -4 GMT.
La Cámara de Diputados discutirá un proyecto del diputado Julio Cobos para adelantar el huso horario a -4 GMT, buscando alinear el reloj con el ciclo solar, fomentar el ahorro energético y facilitar acuerdos regionales.
El objetivo central, según el texto presentado, es alinear el tiempo oficial con el ciclo natural del sol —un retorno al huso que rigió durante buena parte del siglo XX— y así favorecer el mayor aprovechamiento de la luz solar, en especial durante las mañanas y primeras horas de la tarde
Este planteo se realiza en un contexto global tensionado por el alza de los precios de la energía, motivada por conflictos internacionales. El costo elevado del gas, el petróleo y el carbón impacta de lleno en Argentina y refuerza la necesidad de buscar medidas eficaces para moderar el consumo eléctrico
La fundamentación técnica del proyecto incorpora estudios de la doctora Andrea Pattini, del Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía (INAHE-CONICET Mendoza). Según su informe, atrasar una hora permitiría reducir el uso de iluminación artificial —gracias a más luz solar en tramos clave del día— y contribuiría a un ahorro energético significativo
El proyecto plantea que el huso adoptado sería el correspondiente a cuatro horas al oeste del Meridiano de Greenwich, tal como establece el Sistema Internacional de Husos Horarios. La discusión adquiere relevancia, ya que la hora oficial está fijada actualmente en -03 GMT, una modificación establecida en 1969 tras décadas de ajustes intermitentes a raíz de políticas de aprovechamiento de la luz solar en verano.
La discusión se intensifica también por su impacto social directo. De aprobarse, el cambio obligaría a modificar los horarios de trabajo, escolares y de servicios públicos en plena transición —una adaptación que puede generar incomodidad los primeros días, según experiencias internacionales— aunque con el tiempo tendería a instalarse en la rutina de la población
Además, el proyecto contempla una dimensión regional estratégica: la sincronización horaria con países del Mercosur, especialmente Brasil.
Se propone que los estados vecinos acuerden modificaciones similares para facilitar las operaciones bancarias, el transporte internacional y el comercio —zonas donde la diferencia horaria suele perjudicar la logística y los mercados
Este histórico cambio se inscribe en un entorno donde la normativa horaria fue voluble: entre 1999 y 2009 se alternó entre -4 GMT y sistemas de horario de verano/invierno (Ley 26.350), pero las medidas fueron discontinuas y abusaron de decisiones políticas ocasionales sin un criterio sostenido
